Війна Росії проти України / © Associated Press

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На війні проти України загинули п’ять росіянин з прізвищами Путін — інформація про це міститься на сайті який звітує про втрати армії окупантів та ідентифікує солдат путінського війська.

Одним з останніх серед ліквідованих Путіних став 18-річний уродженець Пермського краю Савелій Путін. За даними цього ресурсу, він був у складі мотострілецьких військ Росії. Щоб для нього закінчилась так звана «СВО» він подолав відстань у понад 2 тис. кілометрів від свого населеного пункту Верещагіно до України.

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Датою його смерті зазначається лютий 2026 року. За даними вищезазначеної інтернет-спільноти, у 2026 році був ліквідований ще один Путін — Олександр. Але точна дата його смерті остаточно невідома — березень або 2025, або 2026 року. До цього, за даними вищезазначеного ресурсу, у липні минулого року Росію від себе назавжди звільнив 31-річний Путін Сергій, уродженець містечка Маркс Саратовської області. Незадовго до цього на війні проти України загинув ще один Путін Сергій, якому було 46 років.

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У відкритих джерелах опубліковано фото його могили, над якою майоріє прапор з надписом «Граница на замке».

І першим з Путіних, у грудні 2022 року, за даними відкритих джерел, на війні проти України загинув 33-річний Віталій Путін з сибірського села Саянський. Щоб назавжди закінчити для себе путінську так звану «СВО», він подолав понад 4,5 тис. кілометрів.

Могила Путіна. Фото із соцмереж

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