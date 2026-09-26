Тропічний шторм Поло перетворився на ураган лише за добу: курорти готуються до удару

За прогнозами, ураган не вийде на сушу / © Associated Press

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Ураган Поло посилюється над Тихим океаном — зараз формується на північному сході, біля узбережжя та вздовж південно-західного узбережжя Мексики.

Про це повідомляє Dailymail.

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Національний центр зі спостереження за ураганами США (NHC) повідомив, що ураган Поло посилився до першої категорії в центральній частині Тихого океану ввечері 25 вересня (за місцевим часом) і, згідно з прогнозами, продовжуватиме посилюватися в міру наближення до Гаваїв.

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До 27 вересня у цьому районі може випасти від 380 до 760 мм опадів, а можливо, й більше.

Згідно з прогнозами, найбільш сильні дощі очікуються в південно-східній частині Гаваїв, в районі, який раніше постраждав від урагану Лала в серпні минулого року. Тому цей регіон схильний до високого ризику повторної ізоляції населених пунктів, повеней та пошкодження доріг.

На Гаваях оголошено надзвичайний стан, мобілізовано понад 230 військовослужбовців Національної гвардії, закрито школи. Компанія Hawaii Electric Power Company також доправила групи з відновлення електропостачання на острови Оаху, Мауї та Гавайські острови.

Тим часом Мексика розмістила 15 000 співробітників служби безпеки вздовж узбережжя, закрила школи, організувала притулки та евакуювала мешканців із зон підвищеного ризику.

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Синоптики зазначають, що тихоокеанський циклон Поло всього за добу 22 вересня різко посилився, перетворившись із тропічного шторму на потужний ураган 5 категорії.

Раніше повідомлялося, що мільйони американців опинилися під загрозою масштабного крижаного шторму, який охопить територію від Нью-Мексико до Каролін.

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