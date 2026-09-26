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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Дні народження святкуватимуть окремо: у Рівному жінка народила двійнят із різницею в три доби

У Рівному жінка народила двійнят із різницею в три доби. Чому лікарі вирішили відтермінувати народження другого малюка.

Автор публікації
Фото автора: Анна Махно Анна Махно
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У Рівному жінка народила двійнят із різницею в три доби.

У Рівному жінка народила двійнят із різницею в три доби. / © ТСН

Мама носила їх під серцем разом, але дні народження вони святкуватимуть у різні дні. Двійнят із різницею в три доби народила жінка у Рівному. Пологи в пані Анни розпочалися передчасно, проте коли на світ з’явився старший син, молодший вирішив ще зачекати — і перейми припинилися.

Як таке можливо та чому лікарі вирішили не квапити події — медики розповіли кореспондентці ТСН Анні Махно.

Різниця в три дні: як брати вирішили народжуватися окремо

Це зараз двійнята — Сашко та Андрійко — лежать поруч у палаті та разом вимагають їсти. А от з’являтися на світ вони вирішили окремо.

«Це дуже цікавий, унікальний і позапротокольний випадок», — зазначає чергова лікарка пологового відділення Тетяна Ілюк.

Новоспеченого тата Олександра ТСН зустріла в коридорі пологового будинку, коли той квапився до дружини та синів.

«Я про таке читав в інтернеті, що подібне трапляється, але що це станеться з нами — навіть не уявляв! Олександр — один із синочків, названий на мою честь, а другий, Андрійко, — на честь брата», — ділиться щасливий батько Олександр.

Мама Анна знайомить із малюками ближче:

«Старший Олександр. Старший він на цілих три дні!»

Саме три доби Андрійко продовжував лишатися під серцем матері після народження свого брата. Анна потрапила до пологового стаціонару на 33-му тижні вагітності — пологи розпочалися передчасно.

«О 00:19 народився перший хлопчик, Олександр, із вагою 1 кілограм 430 грамів», — розповідає Тетяна Ілюк.

Але одразу після народження Сашка перейми несподівано припинилися. Тож медики ухвалили рішення не квапити процес штучно.

«Лікарі пояснили, що можна зберегти вагітність для другої дитини, і ми їм повністю довірилися», — згадує мама Анна.

«У той час, коли ми лікували першу дитиночку, другий братик продовжував спокійно перебувати в мами в животику», — пояснює завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Рівненського пологового будинку Ольга Кисільчук.

Кожна хвилина на вагу золота: рідкісна акушерська практика

Поки Сашко-поспішайко перебував під дихальною підтримкою, його молодший брат продовжував рости та міцніти в утробі.

«Андрійко давав про себе знати. Що він там є і що він теж уже хоче до братика — поштовхи були сильніші, ніж зазвичай. Він просто захотів до брата!» — посміхається мама.

І лише через три доби в Анни знову розпочалися пологи.

«О 16:42 Анна народжує другого хлопчика, Андрійка, вже з вагою 1 кілограм 950 грамів», — додає Тетяна Ілюк.

Відтерміновані пологи — надзвичайно рідкісна акушерська практика, кажуть фахівці. Вони дають змогу другій дитині виграти дорогоцінний час і краще підготуватися до виходу у світ.

«Для нас із вами це просто три дні з життя, а для недоношеної дитини кожна хвилина на вагу золота. Андрійко стартово почувався краще, легше реагував на всі наші маніпуляції та потребував значно менш інвазивних процедур і не такого агресивного лікування», — зазначає лікарка Ольга Кисільчук.

Зберегти вагітність медикам удалося ще й тому, що кожен із хлопчиків мав власну плаценту.

«І свій окремий плідний мішечок. Тобто кожен із хлопчиків мав свою „хатинку“, де сам собі жив і розвивався», — пояснює Тетяна Ілюк.

У Рівненському пологовому будинку такі випадки трапляються вкрай рідко — востаннє подібне фіксували ще у 2022 році, коли різниця між народженням малюків із двійні склала шість тижнів.

Різні характери та відновлення під наглядом лікарів

Зараз малюки чудово почуваються й демонструють гарний апетит.

«Гарненько їдять собі, все, що даємо, усе з’їдають, а часом і замало буває — хочуть ще! Сашко вже дихає сам. Андрій більш спокійний, а Саша — трохи неспокійний, схожий на тата», — розказує Анна.

Через те, що обидва хлопчики народилися передчасно, вони залишатимуться під пильним наглядом медиків ще кілька тижнів.

«Ми за маму мусимо ніби доносити карапузів: доотримати всі необхідні ліки та здобути ідеальні аналізи», — наголошує Ольга Кисільчук.

Батьки з нетерпінням чекають на виписку додому та мають лише одне заповітне бажання:

«Аби діти були здорові — це найголовніше, а решта все буде!» — підсумовує мама Анни.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Вдарили по Києву в годину пік! Як Шулявка пережила обстріл | ТСН 17:00 25 вересня

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