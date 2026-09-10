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Росія скинула шість авіабомб на житлову забудову: десятки поранених, серед них — немовля (фото)
Вибухова хвиля деформувала вхідні двері до квартир, у яких опинилися заблоковані люди.
Внаслідок масованого російського авіаудару по Краматорську на Донеччині поранення отримали 22 людини, серед яких є немовля.
Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Окупаційні війська скинули шість авіабомб на житлову забудову міста.
У результаті обстрілу пошкоджено 14 багатоквартирних та три приватних будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.
На місці одного з влучань працюють надзвичайники. Вибухова хвиля деформувала вхідні двері у квартирах, через що мешканці опинилися заблокованими у власних оселях.
Рятувальники обстежили пошкоджені будівлі, деблокували людей та надали всю необхідну допомогу постраждалим.
Нагадаємо, цієї осені російська окупаційна армія планує посилити свій наступ на сході України, щоб захопити стратегічно важливі міста Слов’янськ і Краматорськ. За оцінками військових аналітиків, ворог неодмінно спробує використати осіннє погіршення погодних умов для проведення нових масованих механізованих штурмів.