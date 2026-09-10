Пухкі оладки з крохмалем: простий рецепт / © pixabay.com

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Пухкі оладки із золотистою скоринкою та ніжною серединкою можна приготувати без складних хитрощів. Один із цікавих кулінарних трюків — додати до тіста трохи крохмалю, замінивши ним частину борошна. Завдяки цьому структура тіста стає ніжнішою, а під час смаження швидше формується рум’яна скоринка. Розповідаємо, скільки саме потрібно додати крохмалю та як правильно посмажити оладки, щоб вони не вбирали олію.

Пухкі оладки з крохмалем: простий рецепт

Для приготування знадобляться:

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250 мл кефіру;

1 яйце;

2 ст. ложки цукру;

¼ ч. ложки солі;

180 г пшеничного борошна;

1 ст. ложка картопляного або кукурудзяного крохмалю;

½ ч. ложки соди;

1 ст. ложка рослинної олії в тісто;

олія для смаження.

Кефір бажано заздалегідь дістати з холодильника, щоб він був не холодним. Змішайте його з яйцем, цукром і сіллю. Окремо з’єднайте просіяне борошно, крохмаль і соду, після чого поступово введіть сухі інгредієнти в кефірну суміш.

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Тісто потрібно перемішати лише до однорідності. Воно має вийти густим і повільно спадати з ложки. Якщо воно занадто рідке, додайте ще трохи борошна, але не робіть його надмірно щільним.

Наприкінці додайте столову ложку олії та ще раз обережно перемішайте. Після цього залиште тісто на 10 хвилин і більше його не вимішуйте.

Як посмажити оладки, щоб не вбирали олію

Сковороду спочатку добре розігрійте, а потім налийте невелику кількість олії. Викладайте тісто ложкою невеликими порціями та смажте на середньому вогні.

Не поспішайте перевертати оладки. Коли на поверхні з’являться невеликі бульбашки, а краї стануть більш щільними, їх можна перевертати. Обсмажте з другого боку до золотистої скоринки.

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Важливо не наливати на сковороду занадто багато олії та не смажити на слабкому вогні. Саме недостатньо розігріта поверхня часто стає причиною того, що тісто довго готується й поглинає більше жиру.

Готові оладки можна на кілька хвилин викласти на паперовий рушник. Так зайва олія залишиться на ньому, а самі оладки будуть пухкими, м’якими всередині та рум’яними зовні.

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