Чи можна повторно використовувати ґрунт з-під кімнатних рослин: що говорять флористи та прикмети

Чи можна використовувати ґрунт з-під квітів повторно / © www.freepik.com/free-photo

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Після пересаджування кімнатних рослин часто залишається цілий горщик старого ґрунту. Викидати його шкода, особливо якщо субстрат коштував дорого. Але чи можна садити в нього нову рослину, чи краще щоразу брати свіжу землю? Професійні флористи з вирощування кімнатних рослин вважають, що старий ґрунт не обов’язково викидати. Якщо попередня рослина була здоровою, у субстраті немає шкідників, плісняви чи ознак хвороб, його можна підготувати до повторного використання.

Коли старий ґрунт можна використовувати повторно

Насамперед землю потрібно уважно оглянути. Вона повинна мати нормальний, свіжий запах, не бути постійно мокрою, закисленою або перетвореною на щільну грудку. З неї прибирають старе коріння, сухі частини рослини та інше рослинне сміття.

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Після цього субстрат бажано розпушити й змішати зі свіжим ґрунтом. Один із рекомендованих варіантів — приблизно половина старого субстрату та половина нового. Також можна додати відповідний компост, якщо він сумісний із конкретною рослиною. Експерти наголошують, що старий субстрат уже частково втратив поживні речовини, тому сам по собі він не завжди забезпечить нову рослину всім необхідним.

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Особливо важливо звернути увагу на структуру. З часом компоненти ґрунту розкладаються і стають дрібнішими, через що між ними залишається менше повітря. У результаті вода може застоюватися, а коріння отримуватиме менше кисню.

Який ґрунт краще не використовувати

Є ситуації, коли економити не варто. Якщо попередня рослина загинула від кореневої гнилі, невідомої хвороби або серйозного ураження ґрунтовими шкідниками, старий субстрат краще викинути. Деякі збудники можуть залишатися в ньому та створювати ризик для наступної рослини.

Не варто також садити нову рослину в землю, яка стала дуже щільною, має неприємний запах, постійно утримує воду або покрилася підозрілою пліснявою.

Сам горщик після пересаджування теж потрібно добре вимити. Для повторного використання контейнерів фахівці рекомендують очищення та санітарну обробку, особливо якщо попередня рослина хворіла.

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А що говорять народні прикмети

У народних уявленнях земля в горщику часто символізує життя, достаток і домашню енергію, тому ставлення до повторного використання старого ґрунту різниться.

За деякими прикметами, землю після здорової та пишної рослини вважали доброю основою для нової квітки — вона вже перевірена і може передавати новій рослині силу зростання. А ось ґрунт із горщика, де рослина хворіла або раптово загинула, забобонні люди радили не використовувати, щоб не перенести невдачу на нову квітку.

Є й інше повір’я: якщо рослина добре приживається після пересаджування у свіжий ґрунт, це нібито символізує позитивні зміни в домі. Водночас наукових доказів того, що ґрунт здатний переносити енергію чи впливати на долю мешканців, немає. Це лише народні уявлення.

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