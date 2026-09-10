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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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18
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4 хв

Навчили ходити та навіть літати: під Києвом родина виховала пташеня лелеки, що випало з гнізда (відео)

Історія про людей і птаха, якого вони всиновили.

Автор публікації
Неллі Ковальська
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Пташеня лелеки

Пташеня лелеки

У передмісті Києва родина виховала пташеня лелеки, що випало з гнізда. Малюка назвали Гавриїлом, вигодували, навчили ходити та навіть літати. Люди дуже полюбили птаха, а той звик до них: чорногуз проводжав своїх на роботу та літав над головами, коли ті йшли в магазин.

Кожен етап життя вихованця — зафільмували. І відео родини стало дуже популярним у мережі. Втім, місяць тому лелеки — відлетіли з України на Південь. Як склалася доля Гавриїла, яких батьків він, зрештою, обрав — рідних чи тих, що виростили, кореспондентка ТСН Неллі Ковальська розповіла.

Вона досі не знає, кого виховувати легше — дитину чи птаха. Альона — багатодітна мати: в неї троє синів та — лелека. Якого вона всиновила — абсолютно випадково, але полюбила, як рідного.

Ця історія розпочалася — близько семи років тому. Їхнє село не було популярним у лелек — надто близько до шумної столиці.

Родина виховала пташеня лелеки

Родина виховала пташеня лелеки

«Це ж лелеки, їх вже не заставиш поселитися. У нас багато сусідів, там поставили місце, кружечок, бачите, з урахуванням того, що

начебто… Там у нас є декілька місць, там приїжджав кран», — розповідає жінка.

Альона, надивившись на сусідів, теж вирішила, що хоче, аби красиві білі птахи оселилися поруч. І теж — запросила кран, аби — облаштувати місце для гнізда на стовпі. Пара лелек — прилетіла до їхнього будинку того ж вечора.

«І кран це ще спускається, від’їжджає, і ця пара лелек вечір, уже такий вечір, і вони починають носити палички, носити, мстити гніздо», — згадує жінка.

Життя першої пари лелек було драматичним — самиця втратила крило, а згодом загинула. Самець — знайшов іншу наречену. Цього року вони як завжди прилетіли навесні. У травні в них вилупились троє пташенят.

«Я знаю, як вони ж там пищать, коли народжуються. Я ще чоловіку подзвонила, кажу, о, вже ж малече народилося, вже ж пищать», — каже жінка.

За кілька днів такий самий писк Альона почула не зверху, а — з власного квітнику. Малюка — одразу поселили в будинку. І назвали — Гавриїлом. Пташеня виявилось напрочуд комунікабельним

Перші пару тижнів птах мав проблеми з апетитом, але згодом — почав гарно їсти та швидко — рости.

На цьому етапі до виховання лелеченя доєднався молодший син Альони, пятирічний Івасик. Саме Іван відповідав за те, щоб меню Гавриїла було — різноманітним.

Лелека на даху

Лелека на даху

Але найскладніше почалося, коли лелеці прийшов час — вчитися ходити та літати. Він зробив це набагато пізніше за братів, яка лишились в гнізді і якиї виховували батьки-лелеки.

Спочатку він ніби підстрибував на довгих ногах, втім, злетіти не виходило. А одного ранку Альона — вийшла на ганок з ранковою кавою та побачила Гавриїла — на даху сараю.

«Гавриїл, не роби мамі нерви, іди сюди! Ой! А як він злізе звідти, зай?! Полетить! А як туди попав? О! гаврюша! Лети», — каже жінка.

Чоловік Альони Оскар каже, довелося заспокоювати дружину, аби не заважала птаху своєю турботою:

«Зая, може, ти залізеш на дах, допоможеш йому?».

«І ще то спека така була, 40 градусів жари, він ж без води, все. А, я йому рибку туди кидала. Так, він їв її, але з досвіду, який ми вже маємо за роки, скільки в нас великі, то батьки дуже часто сидять десь неподалік, А дитинча ловлять хвилю і підстрибують. І тим самим вони час від часу їх не годують. Виманюють», — розповідає жінка.

Нарешті лелека — полетів. Він днями пропадав на болотах біля села. Але щоразу — вертався додому. За домашніми ласощами та обіймами.

В якийсь момент у родині навіть почали нервувати, що птаха стане — домашньою:

«Переживали за це. Всі переживали, я не переживала. Стане і стане. У мене було запитання, де він буде жити? Хожу і дивлюся, де ж він буде жити? Це ж питання дуже важливе».

Втім, шукати зимову домівку для Гавриїла — не довелося. В середині серпня — у вирій відлетіли його брати. Батьки при цьому — залишилися.

Два тижні батьки чекали, поки їхнє вже сильне лелеченя — набереться сил і наважиться таки — полетіти з ними.

«Я думала, вони за ним не прийдуть. Я сподіваюся, що це якраз так і вийшло, що все-таки вони його забрали. Раніше вони так довго ніколи не були, ніколи вони так довго не були на нашому гнізді. Завжди вже все, кінець липня вони вже потихесенько, в серпні все, а тут цілий серпні батьки щодня прилітали, прилітали, прилітали», — розповідає жінка.

Лелеки вирушили на південь — в останні дні літа. Альона і Оскар кажуть — тепер чекатимуть весни. Вірять — їхнє пташеня повернеться:

«Ви знаєте, на диву, скільки ж років йде війна, то лелеки повертаються і висиджують пташенят, вони не тікають, життя продовжується».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЕКСТРЕНО! ЖАХЛИВЕ влучання В КИЄВІ! ШОК із КАНАДИ від Зеленського! | ТСН День 10 вересня

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