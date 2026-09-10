Метро у Києві запрацювало під час "жовтої" тривоги: як це відбувається

Метро в Києві

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Відсьогодні київський метрополітен уже в постійному режимі перевозитиме пасажирів «зеленою» гілкою під час дронових небезпек. Напередодні у столичній підземці провели тестування нового графіка руху.

Під час «жовтого» рівня тривоги, тобто, небезпеки дронів, поїзди — курсують через Південний міст. Новий алгоритм роботи підземки має розвантажити черги на наземний транспорт.

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Напередодні ввечері під час повітряної тривоги — на зупинках поблизу станції метро «Звіринецька» (це «зелена» гілка), на відміну від попередніх днів — натовпів з охочих перебратися на Лівий берег — уже не було. І, за словами пасажирів, вони вперше за кілька тижнів відчули полегшення і без тисняви змогли дістатися додому.

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Відсьогодні — також увесь громадський транспорт у столиці курсуватиме в середньому на годину довше через скорочення комендантської. До того ж, запрацюють 4 тимчасові нічні автобусні маршрути від Центрального залізничного вокзалу. Вони возитимуть пасажирів під час комендантської години до житловИх масивів столиці.

А от на «червоній» гілці метро — під час тривоги — обмеження залишаються. Столична влада запустила додаткові автобуси, які дублюють наземний маршрут Святошинсько–Броварської лінії метро.

І що саме зараз відбувається на Лівому березі столиці, жителі якого намагаються дістатися на роботу на Правий берег, розповіла кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Туди вона дісталася під час тривог — і машиною, а от чи може без проблем повернутися.

Що відбувається на станціях метро в Києві

За її словами, під час «жовтої» тривоги, яка у Києві тривала від 8:19, поїзди метро на червоній гілці не працюють. Через це пасажири змушені чекати на автобуси, які мають замінити підземку.

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«Зараз стоять люди, які чекають на автобус. Частина цих людей попередній автобус пропустила просто через те, що не змогла туди влізти. Там було надзвичайно багато людей», — розповіла кореспондентка ТСН.

Вона зазначила, що чекати на попередній автобус довелося близько 15 хвилин, однак після його відправлення пасажири знову залишилися чекати наступний. На думку Наталі Нагорної, ситуація суттєво відрізняється від інтервалів руху метро, коли за кілька хвилин пасажирів можуть перевозити одразу кілька вагонів.

«Давайте уявимо собі інтервал руху метро, коли це буквально кілька хвилин і кілька вагонів, які можуть завантажити пасажирів на цій станції метро. І зараз ми вже чекаємо. Десь о 9-й був попередній автобус і зараз досі немає. Люди тільки накопичуються», — сказала журналістка.

За її словами, пасажири намагалися потрапити до автобусів, однак через велику кількість людей деяким доводилося виходити. Всередині не вистачало місця, було складно дихати, а двері не могли нормально закритися.

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«Деякі навіть виходили, бо там не було місця, бо не було чим дихати, бо не можна було закрити двері. Тому ситуація насправді складна», — зазначила кореспондентка.

Вона також звернула увагу на затор на виїзді з Броварів, через який люди змушені довше чекати на транспорт. За словами Наталі Нагорної, вранці цим напрямком їде багато людей із передмістя.

«Чесно не знаю, чим безпечніше переїжджати забитим автобусом у заторі. А тут зараз є затор, як традиційно вранці в Києві на виїзді з Броварів, тому що дуже багато людей з пригороду і є затор, люди вимушені чекати. Звісно, багато обурення просто через те, що люди не можуть нічого запланувати. Цих автобусів отак от, як відчувається тут, ну, явно недостатньо», — розповіла вона.

Вона планує перевірити, як під час «жовтої» тривоги працює зелена гілка метро, яка відтепер має перевозити пасажирів через Південний міст.

«Зараз плануємо переїхати на зелену гілку, також подивитися, що відбувається там. Тому що зараз метро має ходити, тому що тривога, нагадаю, жовта», — каже кореспондентка.

За її словами, на червоній гілці вже зараз відчувається потреба у більшій кількості транспорту. Крім того, виникла проблема з маршрутом одного з автобусів, який мав їхати до станції метро «Палац спорту», але фактично прямує лише до «Арсенальної».

«І плюс автобус, який їде від метро і до „Арсенальної“, хоча насправді мав би їхати до „Палацу спорта“. І на автобусі було написано, що він їде до станції метро „Палац спорту“. Водій повідомив, що він їде тільки до „Арсенальної“. Я так розумію, скоротили цей маршрут», — сказала Наталя Нагорна.

Вона додала, що через це пасажирам доводиться переміщатися між двома зупинками в очікуванні транспорту.

«А зупинка маршруток далі. Тому ось люди постійно вимушені бігати між двома зупинками, маючи надію потрапити бодай в якийсь транспорт. Звісно, вересень такий найскладніший місяць для транспорту і руху людей», — каже кореспондентка.

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