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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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"Купила права!?": у Києві водійка влетіла в кав’ярню та затиснула жінку до стіни

На столичних Позняках відпочинок у кав’ярні закінчився травмою: автівка на швидкості протаронила вуличні столики.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
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У Києві водійка влетіла в кав’ярню

У Києві водійка влетіла в кав’ярню / Фото ілюстративне / © Фото з відкритих джерел

У Києві на Позняках автомобіль в’їхав у будівлю кафе на вулиці Срібнокільській.

Відео аварії поширили в соцмережах. За словами очевидців, за кермом перебувала жінка, яка, ймовірно, переплутала педалі.

На опублікованих кадрах видно, що машина притиснула до стіни закладу жінку, яка сиділа за столиком на вулиці. Ще одна відвідувачка кафе встигла відсахнутися вбік у момент тарану. Потерпіла скаржилася на сильний біль у затиснутій нозі, вимагала від кермувальниці негайно від’їхати та викликати поліцію. Водійка ж розгублено ходила біля машини.

Автомобіль в’їхав у будівлю кафе / Фото: Київ оперативний

Автомобіль в’їхав у будівлю кафе / Фото: Київ оперативний

Навколо місця події одразу зібралися перехожі та відвідувачі закладу. У відповідь на звинувачення свідків у купівлі посвідчення водія, водійка запевняла, що в машині не спрацювали гальма. А вона сама в істериці від події і нічого не зробила.

Як повідомили правоохоронці у коментарі ТСН.ua, за попередньою інформацією, це ДТП із травмованими. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група для встановлення всіх обставин та причин аварії.

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