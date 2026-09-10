"Купила права!?": у Києві водійка влетіла в кав’ярню та затиснула жінку до стіни

У Києві водійка влетіла в кав’ярню / Фото ілюстративне / © Фото з відкритих джерел

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У Києві на Позняках автомобіль в’їхав у будівлю кафе на вулиці Срібнокільській.

Відео аварії поширили в соцмережах. За словами очевидців, за кермом перебувала жінка, яка, ймовірно, переплутала педалі.

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На опублікованих кадрах видно, що машина притиснула до стіни закладу жінку, яка сиділа за столиком на вулиці. Ще одна відвідувачка кафе встигла відсахнутися вбік у момент тарану. Потерпіла скаржилася на сильний біль у затиснутій нозі, вимагала від кермувальниці негайно від’їхати та викликати поліцію. Водійка ж розгублено ходила біля машини.

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Автомобіль в’їхав у будівлю кафе / Фото: Київ оперативний

Навколо місця події одразу зібралися перехожі та відвідувачі закладу. У відповідь на звинувачення свідків у купівлі посвідчення водія, водійка запевняла, що в машині не спрацювали гальма. А вона сама в істериці від події і нічого не зробила.

Як повідомили правоохоронці у коментарі ТСН.ua, за попередньою інформацією, це ДТП із травмованими. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група для встановлення всіх обставин та причин аварії.

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