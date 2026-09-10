У Європі могли тренувати росіян для війни проти України за участю ветеранів спецназу – Telegraph

Армія РФ / © Associated Press

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Колишніх військових західних спецпідрозділів могли залучати до підготовки російських громадян і чинних військовослужбовців у приватних тренувальних таборах у Європі. Частина цих людей могла згодом брати участь у війні проти України.

Про це пише The Telegraph із посиланням на розвідувальний документ, підготовлений для австралійської секретної розвідувальної служби SIS.

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За даними видання, оцінювання проводили для розвідувальних структур альянсу «П’ять очей». У документі нібито з «високим ступенем упевненості» йдеться про те, що західних військових ветеранів вербували як інструкторів для росіян.

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Службова записка ґрунтується на розмовах із двома колишніми військовими австралійського спецназу та чинним резервістом. Вони стверджують, що отримували пропозиції працювати інструкторами в тренувальних центрах у Болгарії та Сербії, де серед клієнтів нібито були громадяни Росії.

Що відомо про табір у Болгарії

Окрему увагу в документі приділяють тренувальному центру Alfa-Metal у Медждені на півночі Болгарії.

У записці стверджується, що серед інструкторів центру могли бути колишні представники британської SAS, австралійського полку командос, американських правоохоронних органів та спецпідрозділів ВМС США.

Alfa-Metal пропонує, зокрема, підготовку спецпризначенців і поглиблені снайперські курси. Вартість окремих програм становить близько 4 тисяч євро з людини. Їх рекламують для майбутніх співробітників приватних військових компаній, охоронців і фахівців корпоративної безпеки.

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За даними службової записки, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну приватні тренувальні табори в Європі нібито продовжували приймати громадян РФ, зокрема на курси з просунутої тактики ближнього бою.

Опитані ветерани заявили, що росіяни могли проходити підготовку в болгарському центрі щонайменше до 2025 року.

На сайті Alfa-Metal також розміщували зображення з символікою SAS, а близько шести місяців тому компанія публікувала в LinkedIn вакансію для інструктора з досвідом служби у британському спецпідрозділі.

Водночас сама компанія категорично заперечує ці твердження.

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Представники Alfa-Metal заявили The Telegraph, що після початку повномасштабної війни не тренували громадян Росії та ніколи не наймали колишніх військових SAS для їхньої підготовки.

Можливі зв’язки з російською компанією

The Telegraph також звертає увагу на можливі зв’язки Alfa-Metal із російською приватною охоронною компанією Alfa Region, що базується у Санкт-Петербурзі.

У матеріалах Alfa Region раніше рекламували тренувальні курси за участю інструкторів із досвідом служби у спецпідрозділах та поліції Болгарії, США, Росії, Греції, Ізраїлю та України.

Alfa-Metal заперечила будь-який корпоративний зв’язок із російською компанією.

Водночас після того, як журналісти вказали на сторінку сайту Alfa-Metal, де згадувалася «партнерська угода» з Alfa Region, представники центру визнали наявність «історичних професійних контактів» і заявили, що перевірять старі маркетингові матеріали.

Австралійська розвідка вивчає інформацію

За даними The Telegraph, австралійська SIS наразі перевіряє інформацію зі службової записки. Результати розслідування можуть передати Великій Британії та США через систему обміну розвідувальними даними «П’ять очей».

У Великій Британії та Австралії колишнім військовим спецпідрозділів заборонено використовувати отриману під час служби підготовку для допомоги іноземній державі у випадках, передбачених законодавством.

Водночас The Telegraph наголошує, що не змогла незалежно підтвердити твердження, викладені в розвідувальній записці.

Кілька джерел у SAS також заявили виданню, що їм нічого не відомо про ветеранів підрозділу, які могли б тренувати росіян.

Один із високопоставлених співрозмовників зазначив, що спільнота ветеранів SAS є відносно невеликою і подібні випадки навряд чи залишилися б непоміченими. Він також звернув увагу на те, що люди нерідко неправдиво заявляють про службу в елітному підрозділі.

Колишній штаб-сержант 22-го полку SAS Філ Кемпіон заявив, що підготовка військових, які потенційно можуть воювати проти західних союзників, була б «неетичною».

У Міністерстві оборони Великої Британії коментувати інформацію про діяльність спецпідрозділів або розвідки відмовилися, наголосивши, що британське законодавство передбачає механізми для протидії ворожій діяльності з боку іноземних держав.

Нагадаємо, Росія може додатково мобілізувати близько 600 тисяч людей протягом двох років. За оцінкою ГУР, мобілізація може активізуватися після виборів до Держдуми, які відбудуться наприкінці вересня.

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