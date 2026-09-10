Можуть ламати кістки та паралізувати отрутою: які тварини мають найнебезпечніші хвости

Палестинський жовтий скорпіон. Фото: Anatolii Kokoza/CC BY-SA 3.0

Реклама

Зуби та кігті — далеко не єдина небезпечна зброя тварин. Для деяких видів не менш грізним інструментом став хвіст: ним вони оглушують здобич, збивають жертву з ніг, ламають кістки або вводять отруту.

Про це повідомило видання Discover Wildlife.

Реклама

Акула-лисиця

Акулу-лисицю легко впізнати саме завдяки незвичайним пропорціям її тіла. Верхня частина хвостового плавця настільки видовжена, що може зрівнятися за довжиною з тілом самої акули. У великих представників виду вона сягає близько трьох метрів.

Реклама

Така особливість допомагає хижакові добувати їжу. Під час полювання акули-лисиці завдають хвостом різких ударів по здобичі. Оглушена риба після цього стає легкою мішенню.

Короткохвостий скат

Головна небезпека короткохвостого ската розташована біля основи його масивного хвоста. Там міститься зазубрений шип з отрутою, який тварина здатна з великою силою встромити в тіло нападника.

Ця природна зброя може пробити не лише щільний гідрокостюм, а й кістку. Саме представник цього виду 2006 року завдав смертельного поранення австралійському натуралісту та телеведучому Стіву Ірвіну.

Горбатий кит

У випадку горбатого кита небезпечним хвіст робить передусім масштаб. Доросла тварина важить понад 40 тонн, тоді як ширина хвостового плавця може доходити до 5,5 метра.

Реклама

Ці кити не належать до тварин, які зазвичай застосовують хвіст для нападу. Водночас вони можуть бити ним по поверхні води. Через величезні розміри тварини випадкове потрапляння такого хвоста по плавцю або човну може бути небезпечним.

Дикобраз

Дикобраз не має ані отруйного жала, ані гігантського хвоста, проте його захисний механізм працює інакше. М’язистий хвіст північноамериканського дикобраза вкритий гострими колючками — загалом на тілі тварини їх може бути до 30 тисяч.

Під час небезпеки дикобраз здатний різко вдарити хвостом. Колючки з гачками можуть застрягнути в тілі нападника. Такі поранення небезпечні через ризик інфекцій, а в окремих випадках колючки можуть пошкодити внутрішні органи.

Морський крокодил

Потужний хвіст морського крокодила насамперед забезпечує йому рух у воді, але під час нападу може перетворитися на серйозну зброю. Найбільші представники цього виду сягають близько семи метрів завдовжки.

Реклама

Одного сильного помаху хвоста може вистачити, щоб збити здобич або травмувати її, зокрема зламати кістки. Крокодил також може зіштовхнути жертву у глибоку воду, а вже там застосувати свою головну зброю — надзвичайно потужний укус.

Палестинський жовтий скорпіон

У скорпіона є важливе анатомічне уточнення: те, що зазвичай називають його хвостом, технічно таким не є. Справжні хвости притаманні хребетним тваринам. Проте за небезпечністю цей відросток цілком заслуговує на місце у переліку.

Палестинський жовтий скорпіон має сильну отруту, до складу якої входять нейротоксини. Вони впливають на нервову систему та здатні швидко знерухомити його здобич.

Для людини ужалення також може бути небезпечним. Особливо тяжкі наслідки можливі для дітей, людей похилого віку та тих, чий організм ослаблений. Серед можливих наслідків важкого отруєння — параліч.

Нагадаємо, під час показового годування в парку дикої природи в Папуа-Новій Гвінеї крокодил напав на працівника. Чоловік дістав тяжкі травми та згодом помер у лікарні.

Новини партнерів

Новини партнерів