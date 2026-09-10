Що треба прибрати з осіннього саду для здоровʼя ваших троянд

Троянди / © ТСН

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Вересень може здатися спокійнішим часом для садівників, коли вони можуть розслабитися і відпочити, але зараз варто пильнувати свій сад, оскільки восени троянди можуть бути дуже вразливими. Починається набагато більше дощів, за що більшість людей буде вдячні, але раптова зміна погоди підвищує ймовірність появи чорної плямистості.

Як цьому запобігти, розповідає Еxpress.co.uk.

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Чорна плямистість — одна з найнебезпечніших хвороб, на яку можуть захворіти троянди, оскільки це грибкова інфекція, за якої спори поширюються через воду, а це означає, що сильний дощ може прищвести до дуже швидкого поширення спалаху.

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Ви зрозумієте, що троянда заражена, коли на її листках вперше з’являться великі темні плями. Але що особливо засмучує в цьому захворюванні рослин, це те, що позбутися спор, щойно вони потраплять у ґрунт, може бути важко. Набагато легше запобігти чорній плямистості, ніж вилікувати її, тому садівників закликають позбавити себе нескінченного головного болю і прибирати опале листя навколо троянд.

Видаляйте та утилізуйте уражене листя, зокрема й те, що лежить на землі, та викидайте його на смітник, а не в компост. Листя, яке залишилося на поверхні ґрунту, може передавати спори грибка іншим трояндам.

Троянди частіше хворіють восени, оскільки спори чорної плямистості переносяться водою і можуть довго залишатися на вологому опалому листі, якщо залишити його в саду.

Один із найпоширеніших способів зараження троянд — це коли дощ розбризкує спори з ураженого листя на здорове листя троянд, що дозволяє хворобі поширитися протягом кількох годин.

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Чорна плямистість навряд чи вб’є троянду повністю, але що так небезпечно в цій хворобі, так це те, що вона може значно послабити листя та перешкодити фотосинтезу.

Це призведе до того, що троянда матиме надзвичайно дрібні квіти або майже не цвістиме взагалі, але як тільки настане зима, рослина не буде достатньо сильною, щоб пережити холод.

Спори грибка не можуть виживати на опалому листі місяцями, тому так важко позбутися цієї хвороби, тому найкращий спосіб зберегти троянди здоровими — це приділити час очищенню саду.

Як зберегти троянди здоровими під час дощової погоди

Все, що вам потрібно зробити, це звернути увагу на будь-яке листя, яке знаходиться біля основи троянди, та регулярно його збирати. Обов’язково очищайте ґрунт навколо троянд, оскільки листя може легко сховатися під іншим садовим сміттям.

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Витрачати кілька хвилин на очищення щотижня — один із найефективніших способів захистити троянди від хвороб, коли погода стає дощовою.

Також може допомогти мульчувати троянди в цю пору року, щоб запобігти утворенню калюж, і переконатися, що ви поливаєте ґрунт, а не рослини, оскільки будь-яке вологе листя може сприяти поширенню спор.

Якщо ви ще не обрізали троянди, то краще зробити це зараз, оскільки хороша циркуляція повітря також збереже рослину сухою, що також допоможе запобігти появі чорної плямистості.

Зазвичай досить легко запобігти появі чорної плямистості, якщо ви стежите за мокрим листям і виконуєте кілька простих садових завдань, щоб допомогти вашим трояндам продовжувати цвісти протягом усієї осені.

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