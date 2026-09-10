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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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173
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1 хв

У прозорій корсетній сукні: американська акторка в образі від українського бренду сяяла у Венеції

Кейлі Ковен з’явилася на Венеційському кінофестивалі у драматичному чорному вбранні від Milla Nova.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Кейлі Ковен

Кейлі Ковен / © Associated Press

Американська акторка Кейлі Ковен в ефектному образі від українського бренду з’явилася на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю.

Кейлі Ковен / © Associated Press

Кейлі Ковен / © Associated Press

Дівчина сяяла перед фотографами у чорній сукні з колекції Milla Nova прет-а-порте сезону весна-літо 2027.

Кейлі Ковен / © Associated Press

Кейлі Ковен / © Associated Press

Кейлі Ковен / © Associated Press

Кейлі Ковен / © Associated Press

Вбрання мало прозорий корсетний верх без бретельок із вертикальними кісточками та мереживною вишивкою у вигляді квітів і листя. Конструкція корсета підкреслила струнку талію Кейлі, а відкриті плечі та декольте додали образу спокусливості.

Кейлі Ковен / © Associated Press

Кейлі Ковен / © Associated Press

Нижня частина сукні була оздоблена драпуванням, бантом і переходила у пишну спідницю з об’ємними скульптурними складками і довгим шлейфом. Під час позування акторка підіймала поділ, демонструючи чорні гостроносі туфлі на шпильках.

Кейлі Ковен / © Associated Press

Кейлі Ковен / © Associated Press

Аутфіт Ковен доповнила діамантовими сережками та каблучками. У неї було хвилясте укладання і макіяж з акцентом на помаді винного відтінку.

Кейлі Ковен / © Associated Press

Кейлі Ковен / © Associated Press

Нагадаємо, Кейлі Ковен на ювілейну вечірку Balmain Hair 1974 у Парижі одягла смарагдову сукню без бретельок від українського бренду.

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