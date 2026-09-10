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- Шоу-бізнес
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У прозорій корсетній сукні: американська акторка в образі від українського бренду сяяла у Венеції
Кейлі Ковен з’явилася на Венеційському кінофестивалі у драматичному чорному вбранні від Milla Nova.
Американська акторка Кейлі Ковен в ефектному образі від українського бренду з’явилася на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю.
Дівчина сяяла перед фотографами у чорній сукні з колекції Milla Nova прет-а-порте сезону весна-літо 2027.
Вбрання мало прозорий корсетний верх без бретельок із вертикальними кісточками та мереживною вишивкою у вигляді квітів і листя. Конструкція корсета підкреслила струнку талію Кейлі, а відкриті плечі та декольте додали образу спокусливості.
Нижня частина сукні була оздоблена драпуванням, бантом і переходила у пишну спідницю з об’ємними скульптурними складками і довгим шлейфом. Під час позування акторка підіймала поділ, демонструючи чорні гостроносі туфлі на шпильках.
Аутфіт Ковен доповнила діамантовими сережками та каблучками. У неї було хвилясте укладання і макіяж з акцентом на помаді винного відтінку.
Нагадаємо, Кейлі Ковен на ювілейну вечірку Balmain Hair 1974 у Парижі одягла смарагдову сукню без бретельок від українського бренду.