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- Шоу-бізнес
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У сукні з плісованими чашками: Мішель Монаган в образі від українського бренду сяяла на прем’єрі Netflix
Акторка прийшла на кіноподію в елегантному чорно-білому вбранні.
Американська акторка Мішель Монаган відвідала прем’єру нового фільму Netflix «Шепотун» у Нью-Йорку, у якому вона виконала одну з ролей.
Для заходу зірка обрала ефектну сукню від українського бренду BEVZA. Чорне вбрання довжини максі мало лаконічний приталений силует, тонкі бретельки і контрастний молочний ліф із плісованими чашками. Образ вийшов дуже жіночним.
Монаган доповнила аутфіт золотими сережками з камінням і каблучкою. У неї була гарна зачіска з локонами, ніжний макіяж і нюдовий манікюр.
На премєрі акторка також позувала зі своїми колегами з фільму — Адамом Скоттом Робертом Де Ніро.