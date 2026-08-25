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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
1 хв

У сукні з плісованими чашками: Мішель Монаган в образі від українського бренду сяяла на прем’єрі Netflix

Акторка прийшла на кіноподію в елегантному чорно-білому вбранні.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Мішель Монаган

Мішель Монаган / © Associated Press

Американська акторка Мішель Монаган відвідала прем’єру нового фільму Netflix «Шепотун» у Нью-Йорку, у якому вона виконала одну з ролей.

Мішель Монаган / © Associated Press

Мішель Монаган / © Associated Press

Для заходу зірка обрала ефектну сукню від українського бренду BEVZA. Чорне вбрання довжини максі мало лаконічний приталений силует, тонкі бретельки і контрастний молочний ліф із плісованими чашками. Образ вийшов дуже жіночним.

Мішель Монаган / © Associated Press

Мішель Монаган / © Associated Press

Монаган доповнила аутфіт золотими сережками з камінням і каблучкою. У неї була гарна зачіска з локонами, ніжний макіяж і нюдовий манікюр.

Мішель Монаган / © Associated Press

Мішель Монаган / © Associated Press

На премєрі акторка також позувала зі своїми колегами з фільму — Адамом Скоттом Робертом Де Ніро.

Адам Скотт, Роберт Де Ніро і Мішель Монаган / © Associated Press

Адам Скотт, Роберт Де Ніро і Мішель Монаган / © Associated Press

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