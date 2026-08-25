У прозорій блузці і чорній шкірянці: 73-річна Ізабель Юппер блиснула бюстгальтером на кінофестивалі

Ізабель Юппер / © Getty Images

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Ізабель Юппер з’явилася на фотоколі своєї нової стрічки «Ni vue Ni connue», яку представили в межах 19-го Ангулемського франкомовного кінофестивалю у Франції.

Для публічного виходу акторка обрала образ, який поєднав жіночність і рок-н-рольну недбалість. Основою луку стала чорна шкіряна куртка вільного крою — річ, яка вже давно є частиною фірмового гардеробу Юппер. Під нею була прозора чорна блуза в тонку білу смужку, застебнута на кілька ґудзиків, з-під якої було видно чорний бюстгальтер.

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Ізабель Юппер / © Getty Images

Верх Юппер поєднала з чорними прямими джинсами з високим посадженням і з чорним шкіряним взуттям.

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У зірки було хвилясте укладання, макіяж з бежевими тінями і темно-бордовий манікюр. У вухах у неї були срібні сережки, а на руках — каблучки.

Важко повірити, що акторці 73 роки. Ізабель вкотре демонструє, що харизма, стиль і внутрішня грація не мають нічого спільного з цифрами в паспорті.

Нагадаємо, Ізабель Юппер зачарувала аутфітом у червоній сукні-плісе і діамантах на Каннському кінофестивалі.

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