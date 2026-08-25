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- Шоу-бізнес
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У прозорій блузці і чорній шкірянці: 73-річна Ізабель Юппер блиснула бюстгальтером на кінофестивалі
Французька акторка продовжує доводити, що справжній стиль не має віку.
Ізабель Юппер з’явилася на фотоколі своєї нової стрічки «Ni vue Ni connue», яку представили в межах 19-го Ангулемського франкомовного кінофестивалю у Франції.
Для публічного виходу акторка обрала образ, який поєднав жіночність і рок-н-рольну недбалість. Основою луку стала чорна шкіряна куртка вільного крою — річ, яка вже давно є частиною фірмового гардеробу Юппер. Під нею була прозора чорна блуза в тонку білу смужку, застебнута на кілька ґудзиків, з-під якої було видно чорний бюстгальтер.
Верх Юппер поєднала з чорними прямими джинсами з високим посадженням і з чорним шкіряним взуттям.
У зірки було хвилясте укладання, макіяж з бежевими тінями і темно-бордовий манікюр. У вухах у неї були срібні сережки, а на руках — каблучки.
Важко повірити, що акторці 73 роки. Ізабель вкотре демонструє, що харизма, стиль і внутрішня грація не мають нічого спільного з цифрами в паспорті.
Нагадаємо, Ізабель Юппер зачарувала аутфітом у червоній сукні-плісе і діамантах на Каннському кінофестивалі.