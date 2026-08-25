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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В прозрачной блузке и черной кожанке: 73-летняя Изабель Юппер блеснула бюстгальтером на кинофестивале

Французская актриса продолжает доказывать, что настоящий стиль не знает возраста.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Изабель Юппер

Изабель Юппер / © Getty Images

Изабель Юппер появилась на фотосессии своей новой картины Ni vue Ni connue, премьера которой состоялась в рамках 19-го Ангулемского кинофестиваля франкоязычного кино во Франции.

Для публичного выхода актриса выбрала образ, сочетающий в себе женственность и рок-н-ролльную небрежность. Основой лука стала черная кожаная куртка свободного кроя — вещь, которая уже давно является частью фирменного гардероба Юппер. Под ней была прозрачная черная блуза в тонкую белую полоску, застегнутая на несколько пуговиц, из-под которой был виден черный бюстгальтер.

Изабель Юппер / © Getty Images

Изабель Юппер / © Getty Images

Верх Юппер сочетала с черными прямыми джинсами с высокой посадкой и черной кожаной обувью.

У звезды была волнистая прическа, макияж с бежевыми тенями и темно-бордовый маникюр. В ушах у нее были серебряные серьги, а на руках — кольца.

Трудно поверить, что актрисе 73 года. Изабель в очередной раз доказывает, что харизма, стиль и внутренняя грация не имеют ничего общего с цифрами в паспорте.

Напомним, Изабель Юппер очаровала аутфитом в красном платье-плиссе и бриллиантах на Каннском кинофестивале.

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