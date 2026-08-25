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В прозрачной блузке и черной кожанке: 73-летняя Изабель Юппер блеснула бюстгальтером на кинофестивале
Французская актриса продолжает доказывать, что настоящий стиль не знает возраста.
Изабель Юппер появилась на фотосессии своей новой картины Ni vue Ni connue, премьера которой состоялась в рамках 19-го Ангулемского кинофестиваля франкоязычного кино во Франции.
Для публичного выхода актриса выбрала образ, сочетающий в себе женственность и рок-н-ролльную небрежность. Основой лука стала черная кожаная куртка свободного кроя — вещь, которая уже давно является частью фирменного гардероба Юппер. Под ней была прозрачная черная блуза в тонкую белую полоску, застегнутая на несколько пуговиц, из-под которой был виден черный бюстгальтер.
Верх Юппер сочетала с черными прямыми джинсами с высокой посадкой и черной кожаной обувью.
У звезды была волнистая прическа, макияж с бежевыми тенями и темно-бордовый маникюр. В ушах у нее были серебряные серьги, а на руках — кольца.
Трудно поверить, что актрисе 73 года. Изабель в очередной раз доказывает, что харизма, стиль и внутренняя грация не имеют ничего общего с цифрами в паспорте.
Напомним, Изабель Юппер очаровала аутфитом в красном платье-плиссе и бриллиантах на Каннском кинофестивале.