В прозрачной блузке и черной кожанке: 73-летняя Изабель Юппер блеснула бюстгальтером на кинофестивале

Изабель Юппер / © Getty Images

Реклама

Изабель Юппер появилась на фотосессии своей новой картины Ni vue Ni connue, премьера которой состоялась в рамках 19-го Ангулемского кинофестиваля франкоязычного кино во Франции.

Для публичного выхода актриса выбрала образ, сочетающий в себе женственность и рок-н-ролльную небрежность. Основой лука стала черная кожаная куртка свободного кроя — вещь, которая уже давно является частью фирменного гардероба Юппер. Под ней была прозрачная черная блуза в тонкую белую полоску, застегнутая на несколько пуговиц, из-под которой был виден черный бюстгальтер.

Реклама

Изабель Юппер / © Getty Images

Верх Юппер сочетала с черными прямыми джинсами с высокой посадкой и черной кожаной обувью.

Реклама

У звезды была волнистая прическа, макияж с бежевыми тенями и темно-бордовый маникюр. В ушах у нее были серебряные серьги, а на руках — кольца.

Трудно поверить, что актрисе 73 года. Изабель в очередной раз доказывает, что харизма, стиль и внутренняя грация не имеют ничего общего с цифрами в паспорте.

Напомним, Изабель Юппер очаровала аутфитом в красном платье-плиссе и бриллиантах на Каннском кинофестивале.

Новости партнеров