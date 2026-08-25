25 лет в браке: кронпринц и кронпринцесса Норвегии отмечают серебряную годовщину свадьбы

Кронпринц и кронпринцесса Норвегии / © Getty Images

Реклама

25 августа кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит отпраздновали серебряную свадьбу — 25-ю годовщину брака.

По случаю праздника пара поделилась серией фотографий из своего личного архива, которые ранее не публиковались.

Реклама

На фотографиях они в медовом месяце на пляже, а рядом с ними можно заметить сына Метте-Марит от предыдущих отношений — Мариуса, которого в июне 2026 года приговорили за нападение и жестокое обращение.

Реклама

Гокон и Метте-Марит поженились в Ослоском кафедральном соборе 25 августа 2001 года. Метте-Марит была в платье из белого шелкового крепа и мягкого шелкового тюля, специально окрашенного в цвет экрю. Её образ также дополняла шестиметровая фата, прикреплённая к волосам.

Метте-Марит и принц Хокон / © Getty Images

Кронпринцесса надела тиару, изготовленную в 1910 году, которую ей подарили король Харальд и королева Соня. У кронпринца Хокона и кронпринцессы Метте-Марит двое общих детей — принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус.

Метте-Марит и принц Хокон / © Getty Images

Новости партнеров