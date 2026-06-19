Герцогиня Софи и принц Эдвард / © Getty Images

Реклама

Принц Эдвард познакомился с Софи Рис-Джонс на благотворительном мероприятии в теннисном клубе королевы в Лондоне, и шесть лет спустя, 6 января 1999 года, пара объявила о своей помолвке.

В преддверии свадьбы было сделано несколько неожиданное заявление относительно их будущих титулов: им должны были присвоить титул графа, а не герцога.

Принц Эдвард и герцогиня Софи / © Getty Images

Эта новость стала неожиданностью для общественности, поскольку ожидалось, что младшему сыну королевы будет присвоен традиционный герцогский титул, как и двум его старшим братьям. Однако, как оказалось, у них были практически совершенно разные титулы, пишет express.

Реклама

Уже позже выяснилось, что королева Елизавета II предлагала Эдварду титул герцога Кембриджского (титул, который в итоге получили принц Уильям и Кейт Миддлтон после свадьбы в 2011 году), но он отказался по весьма неожиданной причине.

Герцогиня Софи и принц Эдвард / © Getty Images

Графский титул Уэссекс не использовался с XI века. Сообщается, что Эдвард попросил свою мать носить этот титул, как и персонажа Колина Фирта, лорда Уэссекса, в его любимом фильме «Влюбленный Шекспир».

Источник из королевской семьи сообщил газете Telegraph в 2010 году: «Ему это понравилось, и он спросил королеву, может ли он получить его вместо герцога Кембрджского».

Напомним, в марте 2023 года, в день 59-летия Эдуарда, его брат король Чарльз присвоил ему титул их отца — герцога Эдинбургского, как и было договорено ранее, что Эдвард получит его после смерти принца Филиппа, носившего титул.

Реклама

Принц Эдвард и герцогиня Софи / © Instagram британской королевской семьи

Новости партнеров