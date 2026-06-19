С глубоким декольте и обнаженным плечом: красивые дочери Обамы привлекли внимание появлением на мероприятии

Дочери Обамы / © Associated Press

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На торжественном открытии Президентского центра Обамы в Чикаго появились дочери Барака и Мишель Обам — Малия и Саша. Девушки сразу привлекли к себе внимание публики и фотографов. Они появились в стильных нарядах.

Мишель Обама с дочерьми / © Associated Press

27-летняя Малия выбрала для своего выхода светло-серый жакет с глубоким V-образным вырезом и акцентной линией талии, а также черную мини-юбку. Наряд она дополнила черными остроносыми туфлями на каблуках. У нее были распущенные волнистые волосы с косичками сверху, легкий мейкап, светлый маникюр и серебряные кольца на руках.

Барак, Мишель, Саша и Малия Обамы / © Associated Press

25-летняя Саша появилась в элегантном монохромном наряде молочного оттенка. Она надела фактурный наряд длины миди с асимметричным верхом, открывавшим одно плечо. Талию девушка подчеркнула широким коричневым кожаным поясом с золотой пряжкой и надела темные босоножки с металлической фурнитурой и на шпильках. Волосы, заплетенные в несколько косичек, она собрала в высокий хвост и сделала макияж с акцентом на глазах. А еще у нее был разноцветный маникюр «кошачий глаз» в пастельной гамме. Лук Саша завершила золотыми украшениями.

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Дочери Обамы / © Associated Press

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