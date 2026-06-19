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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
1 хв

З глибоким декольте та оголеним плечем: красиві доньки Обами привернули увагу появою на заході

Доньки експрезидента США виросли справжніми красунями і модницями.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Доньки Обами

Доньки Обами / © Associated Press

На урочистому відкритті Президентського центру Обами в Чикаго з’явилися доньки Барака і Мішель Обам — Малія і Саша. Дівчата одразу привернули до себе увагу публіки і фотографів. Вони постали у стильних аутфітах.

Мішель Обама з доньками / © Associated Press

Мішель Обама з доньками / © Associated Press

27-річна Малія обрала для своєї появи світло-сірий жакет з глибоким V-подібним вирізом й акцентною лінією талії та чорну мініспідницю. Вбрання вона доповнила чорними гостроносими туфлями на підборах. У неї було розпущене хвилясте волосся з кісками зверху, легкий мейкап, світлий манікюр і срібні каблучки на руках.

Барак, Мішель, Саша і Малія Обами / © Associated Press

Барак, Мішель, Саша і Малія Обами / © Associated Press

25-річна Саша з’явилася в елегантному монохромному образі молочного відтінку. Вона одягла фактурне вбрання довжини міді з асиметричним верхом, який оголював одне її плече. Талію дівчина підкреслила широким коричневим шкіряним поясом із золотою пряжкою і взула темні босоніжки з металевою фурнітурою і на шпильках. Волосся із заплетеними кількома кісками вона зібрала у високий хвіст і зробила макіяж з акцентом на очах. А ще в неї був різнокольоровий манікюр «котяче око» у пастельній гамі. Лук Саша завершила золотими прикрасами.

Доньки Обами / © Associated Press

Доньки Обами / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
102
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