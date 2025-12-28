ТСН у соціальних мережах

Такою ми її ще не бачили: Мішель Обама у мереживній сукні з пікантним декольте позувала в обіймах чоловіка

Колишня перша леді США замилувала сімейною світлиною.

Мішель і Барак Обами

Мішель Обама опублікувала в Instagram миле фото, на якому вона зазнімкована в обіймах свого чоловіка Барака на тлі святкових декорацій з гірляндами.

Колишня перша леді продемонструвала ефектний вечірній образ. На ній була чорна сукня з мереживним верхом, пікантним декольте і спідницею з рюшами з колекції бренду Alexander McQueen сезону весна-літо 2005. Лук вона доповнила чорним болеро з довгими рукавами і високою горловиною. Мішель зробила зачіску з кісками і макіяж із пишними віями.

Барак був одягнений у чорну водолазку, бежевий бомбер і чорні штани.

«Ми ​​з Бараком щиро вітаємо вас із благословенними святами та радісним початком нового року», — підписала знімок Обама.

Нагадаємо, Мішель Обама продемонструвала гарний образ в ансамблі помаранчево-червоного відтінку з колекції бренду Chanel весна-літо 2026.

