Суспільство
54
1 хв

Нагадала усім про бандажні сукні: Мішель Обама продемонструвала лук із ноткою ностальгії

Колишня перша леді США мала приголомшливий вигляд, коли прийшла на інтерв’ю до популярного ведучого Джиммі Кіммела, щоб розповісти про свою нову книжку.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Мішель Обама

Мішель Обама / © Getty Images

61-річна жінка одягла вбрання бірюзового кольору від бренду Hervé Léger, який складався із обтислої сукні на широких бретельках, яку вона носила поверх прозорої водолазки.

Мішель Обама / © Getty Images

Мішель Обама / © Getty Images

Також Обама доповнила свій образ великою яскравою брошкою у тон сукні, сережками з діамантами і класичними туфлями чорного кольору від Jimmy Choo. Волосся Мішель зібрала у низький хвіст і доповнила свій вечірній і гламурний образ яскравим макіяжем.

Мішель Обама / © Getty Images

Мішель Обама / © Getty Images

Сукня Мішель Обами через її дизайн із смужками і приталений силует дуже нагадувала речі, які були популярні на початку двохтисячних років — так звані бандажні сукні, які носили багато знаменитостей.

Кім Кардашян у сукні Hervé Léger / © Associated Press

Кім Кардашян у сукні Hervé Léger / © Associated Press

Бріттані Мерфі у сукні Hervé Léger / © Getty Images

Бріттані Мерфі у сукні Hervé Léger / © Getty Images

Вікторія Бекхем у сукні Hervé Léger / © Getty Images

Вікторія Бекхем у сукні Hervé Léger / © Getty Images

Кім Кетролл у сукні Hervé Léger / © Getty Images

Кім Кетролл у сукні Hervé Léger / © Getty Images

Наступна публікація

