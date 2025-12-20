- Дата публікації
Нагадала усім про бандажні сукні: Мішель Обама продемонструвала лук із ноткою ностальгії
Колишня перша леді США мала приголомшливий вигляд, коли прийшла на інтерв’ю до популярного ведучого Джиммі Кіммела, щоб розповісти про свою нову книжку.
61-річна жінка одягла вбрання бірюзового кольору від бренду Hervé Léger, який складався із обтислої сукні на широких бретельках, яку вона носила поверх прозорої водолазки.
Також Обама доповнила свій образ великою яскравою брошкою у тон сукні, сережками з діамантами і класичними туфлями чорного кольору від Jimmy Choo. Волосся Мішель зібрала у низький хвіст і доповнила свій вечірній і гламурний образ яскравим макіяжем.
Сукня Мішель Обами через її дизайн із смужками і приталений силует дуже нагадувала речі, які були популярні на початку двохтисячних років — так звані бандажні сукні, які носили багато знаменитостей.