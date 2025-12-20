Нагадала усім про бандажні сукні: Мішель Обама продемонструвала лук із ноткою ностальгії

Мішель Обама / © Getty Images

61-річна жінка одягла вбрання бірюзового кольору від бренду Hervé Léger, який складався із обтислої сукні на широких бретельках, яку вона носила поверх прозорої водолазки.

Мішель Обама / © Getty Images

Також Обама доповнила свій образ великою яскравою брошкою у тон сукні, сережками з діамантами і класичними туфлями чорного кольору від Jimmy Choo. Волосся Мішель зібрала у низький хвіст і доповнила свій вечірній і гламурний образ яскравим макіяжем.

Мішель Обама / © Getty Images

Сукня Мішель Обами через її дизайн із смужками і приталений силует дуже нагадувала речі, які були популярні на початку двохтисячних років — так звані бандажні сукні, які носили багато знаменитостей.

Кім Кардашян у сукні Hervé Léger / © Associated Press

Бріттані Мерфі у сукні Hervé Léger / © Getty Images

Вікторія Бекхем у сукні Hervé Léger / © Getty Images