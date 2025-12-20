Російські обстріли електростанцій залишили без світла чотири області України: подробиці

Електрика / © Associated Press

У ніч проти 20 грудня російські війська здійснили чергову цілеспрямовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Під ударом опинилися системи генерації, розподілу та передачі електроенергії.

Про це повідомляють Міненерго.

«Внаслідок атак РФ на ранок є знеструмлені споживачі в Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Одеській областях. Також ворог знову цілив у працівників однієї з теплоелектростанцій прикордоння. На щастя постраждалих немає», — повідомили Міненерго.

Зазначається, наразі по всій країні тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб повернути живлення знеструмленим абонентам. Однак через дефіцит потужності в системі сьогодні, 20 грудня, в усіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень (ГПВ). Також продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових об’єктів.

Нагадаємо, в Одеській області через російський удар по об’єкту інфраструктури поблизу населеного пункту Маяки тимчасово призупинено рух автотрасою Одеса–Рені, що суттєво ускладнило доїзд до низки пунктів пропуску на кордоні.