Росія знову атакувала енергооб’єкти: де найважча ситуація і є відключення світла

Енергетики

Доповнено додатковими матеріалами

Через російські удари станом на ранок 15 грудня є знеструмлені споживачі у Донецькій і Дніпропетровській областях. Також цього дня у більшості регіонів України застосовуються графіки погодинних відключень світла для споживачів та обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.

Про це повідомило «Укренерго».

У ніч проти 15 грудня російські війська атакували безпілотниками енергооб’єкти у кількох областях України. Через це на ранок є знеструмлені споживачі на Донеччині та Дніпропетровщині.

У всіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи. Найскладнішою залишається ситуація в Одеській області, чию енергетичну інфраструктуру окупанти масовано атакували у ніч проти 13 грудня. Енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого заживлення усіх споживачів.

Внаслідок попередніх масованих російських атак на енергосистему України, на сьогодні у більшості регіонів застосовуються заходи обмеження споживання:

графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу,

погодинні відключення світла.

В «Укренерго» закликали жителів регіонів, де сьогодні застосовуються погодинні відключення світла, до ощадливого енергоспоживання.

Нагадаємо, в Одеській області після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі тривають стабілізаційні заходи. «Пункти незламності» працюють по всій області. Торгівля, банки, транспорт та медичні заклади функціонують. Електротранспорт призупинено, перевезення забезпечують автобуси. Влада та служби працюють цілодобово для якнайшвидшої стабілізації.