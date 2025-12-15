В Одеській ОВА розповіли про стабілізаційні заходи після обстрілів енергетики

На Одещщині відновлюють енергетичну інфраструктуру / © Associated Press

В Одеській області після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі продовжують стабілізаційні заходи.

У регіоні функціонують пункти незламності, налагоджено роботу торгівлі, банківського сектору, транспорту та медичних закладів. Ситуація перебуває під постійним контролем влади та відповідних служб, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«На Одещині тривають стабілізаційні заходи після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Пункти незламності працюють по всій області. За добу їх відвідало близько 19 тисяч людей, з них 13 840 — в Одесі. У пунктах люди мають змогу зігрітися, зарядити гаджети та отримати допомогу», — йдеться у повідомленні.

За словами очільника області, в магазинах наявний повний асортимент хліба, ціни залишаються без змін, а хлібозаводи працюють у штатному режимі. Питна бутельована вода у торговельних мережах є в достатній кількості, підвищеного попиту не фіксують. Крім того, на базі магазинів у посиленому режимі працюють пункти незламності.

Фінансова система регіону також залишається стабільною. Система PowerBanking функціонує, а банківські установи, які не працювали у вихідні, у понеділок відновлять роботу на генераторах.

В області є достатні запаси пального. Невеликі черги на автозаправних станціях пов’язані переважно із заправкою каністр для генераторів. На АЗС організовано підвіз палива, можливі лише короткі технічні перерви для обслуговування власних генераторів.

В Одесі тимчасово призупинено роботу електротранспорту, перевезення пасажирів забезпечують автобуси. На понеділок заплановано запуск трьох додаткових соціальних маршрутів із десятьма автобусами, а також 12 додаткових автобусів на регулярних маршрутах міста.

Медична допомога надається у повному обсязі. У всіх закладах охорони здоров’я розгорнуто додаткові пункти медичної підтримки. Пацієнти, які потребують життєво необхідних ліків та допомоги, перебувають під постійним медичним супроводом. Екстрена медична допомога та служба крові області працюють у штатному режимі, а при Департаменті охорони здоров’я ОВА діє штаб оперативного реагування.

Санітарно-епідеміологічна ситуація в області контрольована. Якість питної води відповідає встановленим нормам, рівень інфекційної захворюваності не перевищує сезонних показників. Посилений моніторинг триває, а через офіційні канали поширюються рекомендації щодо гігієни, безпечної води та харчування.

«Робота триває цілодобово. Усі служби зосереджені на тому, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та відновити необхідні послуги для всіх мешканців області», — наголосив Олег Кіпер.

Раніше повідомлялося, що під час нічної атаки на Одесу росіяни поєднали дрони, балістичні та надзвукові ракети.

Ми раніше інформували, що експерт Геннадій Рябцев пояснив, чому відключення світла на Одещині триватимуть довго, скільки черг очікувати та як вплине ситуація на об’єднану енергосистему України.