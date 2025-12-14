- Дата публікації
Через російський удар одне з міст на Одещині залишилося повністю без світла
Через критичні руйнування енергосистеми подача електроенергії наразі неможлива навіть на окремі лінії, пріоритетом залишається забезпечення критичної інфраструктури.
На Одещині через значні руйнування енергетичної інфраструктури подача електроенергії наразі неможлива навіть на окремі або так звані «елітні» лінії, а пріоритетом залишається забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури.
Про це повідомив міський голова Одещини Сергій Парпуланський у Facebook.
За його словами, частина громадян зосереджується виключно на питанні наявності електроенергії в окремих районах, не враховуючи складність умов, у яких працюють аварійні та комунальні служби, а також масштаби пошкоджень енергосистеми.
Парпуланський наголосив, що нині витрати пального для забезпечення роботи пунктів обігріву та об’єктів критичної інфраструктури є надзвичайно високими. Крім того, через перевантаження існує ризик виходу з ладу генераторів, що може мати критичні наслідки, зокрема для медичних закладів.
«Не може бути зараз у когось світла через критичні руйнування», — зазначив він, коментуючи запити щодо подачі електроенергії.
Він також подякував енергетикам, комунальним службам, працівникам бюджетної сфери та всім, хто залучений до відновлення енергосистеми та забезпечення роботи критичної інфраструктури і пунктів обігріву.
Окрему вдячність Парпуланський висловив підприємцям, які надають можливість людям заряджати мобільні пристрої та підтримують громади в умовах енергетичної кризи.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 13 грудня Одеська область уночі та зранку зазнала однієї з наймасованіших атак з боку Росії.