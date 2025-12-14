Через російський удар одне з міст на Одещині залишилося повністю без світла

Відключення світла / © ТСН.ua

Реклама

На Одещині через значні руйнування енергетичної інфраструктури подача електроенергії наразі неможлива навіть на окремі або так звані «елітні» лінії, а пріоритетом залишається забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Одещини Сергій Парпуланський у Facebook.

За його словами, частина громадян зосереджується виключно на питанні наявності електроенергії в окремих районах, не враховуючи складність умов, у яких працюють аварійні та комунальні служби, а також масштаби пошкоджень енергосистеми.

Реклама

Парпуланський наголосив, що нині витрати пального для забезпечення роботи пунктів обігріву та об’єктів критичної інфраструктури є надзвичайно високими. Крім того, через перевантаження існує ризик виходу з ладу генераторів, що може мати критичні наслідки, зокрема для медичних закладів.

«Не може бути зараз у когось світла через критичні руйнування», — зазначив він, коментуючи запити щодо подачі електроенергії.

Він також подякував енергетикам, комунальним службам, працівникам бюджетної сфери та всім, хто залучений до відновлення енергосистеми та забезпечення роботи критичної інфраструктури і пунктів обігріву.

Окрему вдячність Парпуланський висловив підприємцям, які надають можливість людям заряджати мобільні пристрої та підтримують громади в умовах енергетичної кризи.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 13 грудня Одеська область уночі та зранку зазнала однієї з наймасованіших атак з боку Росії.