Масований удар по Одещині: у регіоні зникли світло і вода
Ворог атакував Одещину крилатими та балістичними ракетами.
У Одеській області внаслідок масованого ракетного обстрілу в ніч проти 13 грудня почалися перебої зі світлом та водою.
Про це інформують місцеві телеграм-канали.
У повідомленні вказується, що майже вся Одеса та область залишилися без світла, також є проблеми з постачанням води.
Ворог атакував Одещину крилатими ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря, а також балістикою з окупованого Криму.
Крім того, для ударів по Одещині ворог використав аеробалістичні ракети «Кинджал».
Раніше повідомлялося, що Росія в ніч проти 13 грудня здійснила масований ракетний обстріл низки регіонів України.
Ми раніше інформували, що російськими загарбниками з акваторії Чорного моря було проведено пуски ракет «Калібр».