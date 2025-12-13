ТСН у соціальних мережах

Війна
244
1 хв

Масований удар по Одещині: у регіоні зникли світло і вода

Ворог атакував Одещину крилатими та балістичними ракетами.

Ігор Бережанський
Ворог атакуавв Одещину

Ворог атакуавв Одещину / © Pixabay

У Одеській області внаслідок масованого ракетного обстрілу в ніч проти 13 грудня почалися перебої зі світлом та водою.

Про це інформують місцеві телеграм-канали.

У повідомленні вказується, що майже вся Одеса та область залишилися без світла, також є проблеми з постачанням води.

Ворог атакував Одещину крилатими ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря, а також балістикою з окупованого Криму.

Крім того, для ударів по Одещині ворог використав аеробалістичні ракети «Кинджал».

Раніше повідомлялося, що Росія в ніч проти 13 грудня здійснила масований ракетний обстріл низки регіонів України.

Ми раніше інформували, що російськими загарбниками з акваторії Чорного моря було проведено пуски ракет «Калібр».

244
