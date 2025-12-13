- Дата публікації
У прозорому топі-сітці і мінішортах: акторка у провокаційному луку потрапила під приціл папараці
26-річна Кірнан Шипка у пікантному образі total black привернула увагу фотографів.
До об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила американська акторка Кірнан Шипка, яка привернула увагу провокаційним аутфітом.
На дівчині був чорний прозорий топ-сітка з довгими рукавами і щільною вставкою на талії, прозорий мереживний бюстгальтер-трикутник, а також чорні мінішорти і колготи в сітку. Взута Кірнан була у замшеві високі чоботи на підборах.
Аутфіт Шипка доповнила сумкою, на якій висіло два трендових аксесуари — Лабубу, зачіскою з локонами і натуральним макіяжем.