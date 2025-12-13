ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
1 хв

У прозорому топі-сітці і мінішортах: акторка у провокаційному луку потрапила під приціл папараці

26-річна Кірнан Шипка у пікантному образі total black привернула увагу фотографів.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Кірнан Шипка

Кірнан Шипка / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила американська акторка Кірнан Шипка, яка привернула увагу провокаційним аутфітом.

На дівчині був чорний прозорий топ-сітка з довгими рукавами і щільною вставкою на талії, прозорий мереживний бюстгальтер-трикутник, а також чорні мінішорти і колготи в сітку. Взута Кірнан була у замшеві високі чоботи на підборах.

Кірнан Шипка / © Getty Images

Кірнан Шипка / © Getty Images

Аутфіт Шипка доповнила сумкою, на якій висіло два трендових аксесуари — Лабубу, зачіскою з локонами і натуральним макіяжем.

Дата публікації
Кількість переглядів
128
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie