У прозорому топі-сітці і мінішортах: акторка у провокаційному луку потрапила під приціл папараці

Кірнан Шипка / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила американська акторка Кірнан Шипка, яка привернула увагу провокаційним аутфітом.

На дівчині був чорний прозорий топ-сітка з довгими рукавами і щільною вставкою на талії, прозорий мереживний бюстгальтер-трикутник, а також чорні мінішорти і колготи в сітку. Взута Кірнан була у замшеві високі чоботи на підборах.

Аутфіт Шипка доповнила сумкою, на якій висіло два трендових аксесуари — Лабубу, зачіскою з локонами і натуральним макіяжем.