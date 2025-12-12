ТСН у соціальних мережах

Мали кумедний вигляд: маленьку зростом Джорджу Мелоні сфотографували з 2-метровим президентом Мозамбіку

Італійська прем’єрка та мозамбіський президент мають значну різницю у зрості.

Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрілася у Римі з президентом Мозамбіку Даніелем Чапо, який прибув з офіційним візитом.

Фотографи зробили цікаву світлину, на якій було добре помітно відчутну різницю у зрості італійської прем’єрки та мозамбіського президента. Зріст Мелоні — 1,6 метра, а Чапо — 2 метри.

Даніел Чапо та Джорджа Мелоні / © Getty Images

Даніел Чапо та Джорджа Мелоні / © Getty Images

Цього дня Джорджа мала гарний яскравий вигляд. На ній був червоний костюм, який складався з однобортного жакета і штанів-кльош зі стрілками, та білий светр. Взута вона була в червоні туфлі-човники.

Мелоні зробила укладання з локонами, макіяж із помадою ягідного відтінку та прикрасила вуха масивними сережками-люстрами з червоними намистинами.

Нагадаємо, Джорджа Мелоні для зустрічі з Володимиром Зеленським обрала діловий чорно-білий образ.

