Мали кумедний вигляд: маленьку зростом Джорджу Мелоні сфотографували з 2-метровим президентом Мозамбіку
Італійська прем’єрка та мозамбіський президент мають значну різницю у зрості.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрілася у Римі з президентом Мозамбіку Даніелем Чапо, який прибув з офіційним візитом.
Фотографи зробили цікаву світлину, на якій було добре помітно відчутну різницю у зрості італійської прем’єрки та мозамбіського президента. Зріст Мелоні — 1,6 метра, а Чапо — 2 метри.
Цього дня Джорджа мала гарний яскравий вигляд. На ній був червоний костюм, який складався з однобортного жакета і штанів-кльош зі стрілками, та білий светр. Взута вона була в червоні туфлі-човники.
Мелоні зробила укладання з локонами, макіяж із помадою ягідного відтінку та прикрасила вуха масивними сережками-люстрами з червоними намистинами.
