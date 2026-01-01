ТСН у соціальних мережах

День ангела 1 січня: кого та як вітати з іменинами

1 січня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 1 січня, день ангела

Який сьогодні, 1 січня, день ангела / © Pixabay

Хто святкує день ангела 1 січня

1 січня 2026 року привітайте з іменинами Богдана, Василя, В’ячеслава, Григорія, Івана, Михайла, Миколу, Олександра, Петра, Якова, Емілію.

Богдан — старослов’янське походження, означає “Богом даний”. В дитинстві веселий, оптимістичний. В дорослому віці стає розсудливим.

Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як “цар”. В дитинстві тихий, наполегливий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

В’ячеслав — старослов’янське коріння, тлумачиться як “велика слава”. В дитинстві вимогливий до себе і інших. В дорослому віці стає справедливим.

Григорій — давньогрецьке походження, означає “пильний”. В дитинстві рішучий, впевнений. В дорослому віці стає активним.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “хто як Бог”. В дитинстві ввічливий, щирий. В дорослому віці стає справедливим.

Микола — давньогрецьке походження, означає “переможець народів”. В дитинстві дружелюбний, товариський. В дорослому віці завжди готовий допомогти.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як “захисник”. В дитинстві рішучий, впевнений в собі. В дорослому віці стає відданим.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “скеля”. В дитинстві наївний, ніжний. В дорослому віці стає самостійним.

Яків — давньоєврейське походження, означає “наступати по п’ятах”. В дитинстві говіркий, непосидючий. В дорослому віці стає балакучим.

Емілія — латинське ім’я, перекладається як “суперниця”. В дитинстві розсудлива, розумна. В дорослому віці стає емоційною.

День ангела 1 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 1 січня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує спокій у душі та наповнює кожен день світлом, радістю і теплом. Бажаю щастя, здоров’я та безмежного натхнення у всіх починаннях.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди крокує поруч, захищає від негараздів і веде дорогою добра та гармонії. Бажаю миру в серці, радості в душі та яскравих моментів у житті.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець оберігає тебе у всьому, дарує сили долати труднощі та приносить у життя лише щасливі миті. Бажаю гармонії, здоров’я та тепла в кожному дні.

***

З днем ангела! Нехай твоє серце завжди відчуває підтримку небесного покровителя, а життя буде сповнене світла, радості та щирих усмішок. Бажаю миру, благополуччя та любові на кожному кроці.

***

Вітаю тебе з іменинами! Нехай ангел-охоронець завжди охороняє твої мрії, веде шляхом добра і наповнює життя щастям, гармонією та натхненням. Бажаю здоров’я, удачі та безмежної радості.

