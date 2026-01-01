Замість святкових вогнів: під час атаки БпЛА у Луцьку спалахнула сильна пожежа

Пожежа у Луцьку / © Ігор Поліщук

У Луцьку в ніч проти 1 січня 2026 року зафіксували потужну пожежу після атаки російських ударних безпілотників.

Про це заявив Луцький міський голова Ігор Поліщук у повідомленні у соціальних мережах.

“Ось така пожежа в сьогоднішній Новий рік в нашому рідному Луцьку замість святкових вогнів”

Про інцидент також повідомляють моніторингові канали. Місто перебуває під ворожою атакою. У різних районах було чутно вибухи та роботу сил протиповітряної оборони.

Мешканців Луцька закликають негайно пройти до укриттів та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Інформація щодо наслідків атаки та можливих пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, що зранку 6 грудня під час тривоги у Луцьку сталися потужні вибухи. У Волинській області знову залунали сирени о 06:27. Місто атакували безпілотники. Сталися влучання.