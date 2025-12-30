- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 43
- Час на прочитання
- 2 хв
День ангела 30 грудня: кого та як вітати з іменинами
30 грудня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 30 грудня
30 грудня 2025 року привітайте з іменинами Богдана, Василя, В’ячеслава, Григорія, Івана, Михайла, Миколу, Олександра, Петра, Якова.
Богдан — старослов’янське походження, означає “Богом даний”. В дитинстві оптимістичний, безприципний. В дорослому віці стає егоїстичним.
Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як “цар”. В дитинстві життєлюбний, веселий. В дорослому віці стає надійним.
В’ячеслав — старослов’янське коріння, тлумачиться як “багато слави”. В дитинстві доброчесний, щедрий. В дорослому віці стає справедливим.
Григорій — давньогрецьке походження, означає “пильний”. В дитинстві непосидючий, активний. В дорослому віці стає імпульсивним.
Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві тихий, добрий. В дорослому віці стає неквапливим.
Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться “хто як Бог”. В дитинстві чесний, вихований. В дорослому віці стає працьовитим.
Микола — давньогрецьке походження, означає “переможець народів”. В дитинстві дружелюбний, гордовитий. В дорослому віці стає впевненим у собі.
Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як “захисник”. В дитинстві сміливий, щирий. В дорослому віці стає віддданим.
Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “скеля”. В дитинстві трохи наївний, тихий. В дорослому віці стає романтичним.
Яків — давньоєврейське походження, означає “наступати по п’ятах”. В дитинстві яскравий, веселий. В дорослому віці стає доброзичливим.
День ангела 30 грудня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій покровитель завжди оберігає від негараздів, наповнює життя світлом і гармонією, а серце — радістю та теплом. Бажаю тобі сили й мудрості для звершень, добробуту і щирих усмішок щодня.
***
З днем ангела! Нехай твій Ангел-охоронець завжди буде поруч, захищає від будь-яких бід і веде правильним шляхом. Бажаю тобі здоров’я, внутрішнього спокою, щастя та натхнення для нових звершень.
***
Вітаю з твоїм святом! Нехай твій ангел завжди шепоче слова підтримки, надихає на добрі вчинки та оберігає від усього злого. Бажаю безмежного щастя, любові, гармонії у душі та радісних моментів у житті.
***
З днем ангела! Нехай світло твого небесного покровителя завжди освітлює твій шлях, допомагає долати труднощі і знаходити радість у кожному дні. Бажаю тобі гармонії, добробуту та щирої любові близьких.
***
Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе, дарує спокій душі і силу серця. Бажаю радості, здоров’я, тепла у стосунках і здійснення найзаповітніших мрій.