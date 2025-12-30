ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
2 хв

День ангела 30 грудня: кого та як вітати з іменинами

30 грудня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 30 грудня, день ангела

Який сьогодні, 30 грудня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 30 грудня

30 грудня 2025 року привітайте з іменинами Богдана, Василя, В’ячеслава, Григорія, Івана, Михайла, Миколу, Олександра, Петра, Якова.

Богдан — старослов’янське походження, означає “Богом даний”. В дитинстві оптимістичний, безприципний. В дорослому віці стає егоїстичним.

Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як “цар”. В дитинстві життєлюбний, веселий. В дорослому віці стає надійним.

В’ячеслав — старослов’янське коріння, тлумачиться як “багато слави”. В дитинстві доброчесний, щедрий. В дорослому віці стає справедливим.

Григорій — давньогрецьке походження, означає “пильний”. В дитинстві непосидючий, активний. В дорослому віці стає імпульсивним.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві тихий, добрий. В дорослому віці стає неквапливим.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться “хто як Бог”. В дитинстві чесний, вихований. В дорослому віці стає працьовитим.

Микола — давньогрецьке походження, означає “переможець народів”. В дитинстві дружелюбний, гордовитий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як “захисник”. В дитинстві сміливий, щирий. В дорослому віці стає віддданим.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “скеля”. В дитинстві трохи наївний, тихий. В дорослому віці стає романтичним.

Яків — давньоєврейське походження, означає “наступати по п’ятах”. В дитинстві яскравий, веселий. В дорослому віці стає доброзичливим.

День ангела 30 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 30 грудня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 30 грудня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій покровитель завжди оберігає від негараздів, наповнює життя світлом і гармонією, а серце — радістю та теплом. Бажаю тобі сили й мудрості для звершень, добробуту і щирих усмішок щодня.

***

З днем ангела! Нехай твій Ангел-охоронець завжди буде поруч, захищає від будь-яких бід і веде правильним шляхом. Бажаю тобі здоров’я, внутрішнього спокою, щастя та натхнення для нових звершень.

***

Вітаю з твоїм святом! Нехай твій ангел завжди шепоче слова підтримки, надихає на добрі вчинки та оберігає від усього злого. Бажаю безмежного щастя, любові, гармонії у душі та радісних моментів у житті.

***

З днем ангела! Нехай світло твого небесного покровителя завжди освітлює твій шлях, допомагає долати труднощі і знаходити радість у кожному дні. Бажаю тобі гармонії, добробуту та щирої любові близьких.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе, дарує спокій душі і силу серця. Бажаю радості, здоров’я, тепла у стосунках і здійснення найзаповітніших мрій.

Дата публікації
Кількість переглядів
43
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie