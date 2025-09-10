- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Армія РФ знову вдарила "Шахедами" по Луцьку: які наслідки
Вночі проти 10 вересня російські війська вдарили по Луцьку Волинської області безпілотниками. Потерпілих та загиблих немає.
Про це повідомив мер Ігор Поліщук.
“Інформація щодо серйозних руйнувань інфраструктури відсутня. Є повідомлення від громадян про виявлені уламки ворожих БпЛА в окремих локаціях”, - додав міський голова.
Згодом очільник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький уточнив, що на території регіону зафіксували кілька десятків російських
“Загиблих та поранених немає. Внаслідок збиття відбулося займання на одному з виробничих приміщень”, - повідомив чиновник.
З його слів, усі відповідні служби працюють на місцях падіння уламків.