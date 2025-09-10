ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1340
1 хв

Армія РФ знову вдарила "Шахедами" по Луцьку: які наслідки

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Армія РФ знову вдарила "Шахедами" по Луцьку: які наслідки

© Associated Press

Вночі проти 10 вересня російські війська вдарили по Луцьку Волинської області безпілотниками. Потерпілих та загиблих немає.

Про це повідомив мер Ігор Поліщук.

“Інформація щодо серйозних руйнувань інфраструктури відсутня. Є повідомлення від громадян про виявлені уламки ворожих БпЛА в окремих локаціях”, - додав міський голова.

Згодом очільник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький уточнив, що на території регіону зафіксували кілька десятків російських

“Загиблих та поранених немає. Внаслідок збиття відбулося займання на одному з виробничих приміщень”, - повідомив чиновник.

З його слів, усі відповідні служби працюють на місцях падіння уламків.

Новина доповнюється
1340
