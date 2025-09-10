Армія РФ знову вдарила "Шахедами" по Луцьку: які наслідки

© Associated Press

Реклама

Вночі проти 10 вересня російські війська вдарили по Луцьку Волинської області безпілотниками. Потерпілих та загиблих немає.

Про це повідомив мер Ігор Поліщук.

“Інформація щодо серйозних руйнувань інфраструктури відсутня. Є повідомлення від громадян про виявлені уламки ворожих БпЛА в окремих локаціях”, - додав міський голова.

Реклама

Згодом очільник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький уточнив, що на території регіону зафіксували кілька десятків російських

“Загиблих та поранених немає. Внаслідок збиття відбулося займання на одному з виробничих приміщень”, - повідомив чиновник.

З його слів, усі відповідні служби працюють на місцях падіння уламків.