Астрологія

Астрологія
42
2 хв

Кельтський гороскоп дерев на 29 грудня 2025 – 4 січня 2026 року: входження в новий ритм

Період із 29 грудня до 4 січня підходить для спокійного входження в новий рік, визначення темпу і перших практичних орієнтирів без перевантаження.

Олена Кузьмич
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Перші дні після зміни року формують базовий ритм на найближчі тижні. Це час адаптації, перевірки відчуттів і корекції очікувань. Кельтські дерева цього періоду допомагають увійти в новий цикл без різких рішень, зберігаючи ресурс, ясність і внутрішню стійкість.

Гороскоп на 29 грудня 2025 – 4 січня 2026 року

Овен — Каштан

Баланс, справедливість, внутрішня рівновага.
Прогноз: Тиждень вимагає зваженого підходу. Варто чітко визначити межі можливостей і не брати на себе зайве.

Телець — Ялина

Стабільність, захист, витривалість.
Прогноз: Початок року краще проживати повільно. Добре зосередитися на тілесному комфорті, побуті й фінансовій безпеці.

Близнята — Береза

Оновлення, ясність, простота.
Прогноз: Ви легко входите в новий ритм, якщо не перевантажуєте себе інформацією. Краще обрати один фокус.

Рак — Срібна ялиця

Безпека, внутрішній прихисток.
Прогноз: Вам важливо відчувати стабільність. Тиждень підходить для відновлення ресурсу й мінімізації зовнішніх подразників.

Лев — Падуб

Стійкість, внутрішня гідність.
Прогноз: Ви входите в новий рік без потреби щось доводити. Спокійна впевненість працює краще за активність.

Діва — Очерет

Спостереження, уважність.
Прогноз: Не поспішайте з рішеннями. Тиждень варто присвятити аналізу й налаштуванню робочого темпу.

Терези — Клен

Гнучкість, баланс.
Прогноз: Вам доведеться коригувати плани. Успіх приходить через компроміси і реалістичні очікування.

Скорпіон — Бузина

Глибинні зміни, очищення внутрішніх мотивів.
Прогноз: Початок року запускає внутрішній процес переосмислення. Не варто форсувати події.

Стрілець — Сосна

Витривалість, довгий шлях.
Прогноз: Новий рік варто починати без ривків. Повільний темп допоможе зберегти енергію.

Козоріг — Граб

Дисципліна, структура.
Прогноз: Вам важливо швидко навести порядок у планах. Чіткий розклад знижує напругу.

Водолій — Тополя

Самоусвідомлення, внутрішня чесність.
Прогноз: Ви чітко розумієте, що хочете змінити найближчим часом. Тиждень для внутрішніх рішень, не для заяв.

Риби — Верес

Надія, емоційна стійкість.
Прогноз: Початок року варто прожити м’яко. Стабільний емоційний фон важливіший за активність.

29 грудня 2025 – 4 січня 2026 року — це період входження в новий рік і налаштування темпу. Кельтські дерева радять не поспішати з глобальними цілями, а спершу вибудувати комфортний ритм життя, роботи й відновлення.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать завершення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

42
