У новорічну ніч росіяни вгатили по Одесі — перші деталі
Окупанти випустили по Одесі ударні безпілотники — у місті є руйнування.
У новорічну ніч Одеса перебувала під ворожою атакою.
Про наслідки повідомив очільник МВА Сергій Лисак.
«У новорічну ніч ворог „привітав“ Одесу кількома хвилями атак ударних БпЛА. У місті зафіксовано низку надзвичайних ситуацій: падіння дронів і уламків, загоряння на об’єктах інфраструктури, пошкодження житлових будинків», — зазначив він.
Усі пожежі оперативно ліквідовані — працювали рятувальники, вибухотехніки та комунальні служби.
Раніше повідомлялося, що російські війська вдарили безпілотниками по енергетичній інфраструктурі Одещини, що призвело до пожежі та перебоїв з електропостачанням в місті.