792
1 хв

У новорічну ніч росіяни вгатили по Одесі — перші деталі

Окупанти випустили по Одесі ударні безпілотники — у місті є руйнування.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

У новорічну ніч Одеса перебувала під ворожою атакою.

Про наслідки повідомив очільник МВА Сергій Лисак.

«У новорічну ніч ворог „привітав“ Одесу кількома хвилями атак ударних БпЛА. У місті зафіксовано низку надзвичайних ситуацій: падіння дронів і уламків, загоряння на об’єктах інфраструктури, пошкодження житлових будинків», — зазначив він.

Усі пожежі оперативно ліквідовані — працювали рятувальники, вибухотехніки та комунальні служби.

Раніше повідомлялося, що російські війська вдарили безпілотниками по енергетичній інфраструктурі Одещини, що призвело до пожежі та перебоїв з електропостачанням в місті.

