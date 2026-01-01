ТСН в социальных сетях

Украина
668
1 мин

В новогоднюю ночь россияне ударили по Одессе — первые детали

Оккупанты выпустили по Одессе ударные беспилотники — в городе есть разрушения.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Associated Press

В новогоднюю ночь Одесса находилась под вражеской атакой.

О последствиях сообщил глава МВА Сергей Лысак.

«В новогоднюю ночь враг „поздравил“ Одессу несколькими волнами атак ударных БпЛА. В городе зафиксирован ряд чрезвычайных ситуаций: падение дронов и обломков, возгорание на объектах инфраструктуры, повреждение жилых домов», — отметил он.

Все пожары оперативно ликвидированы — работали спасатели, взрывотехники и коммунальные службы.

Ранее сообщалось, что российские войска ударили беспилотниками по энергетической инфраструктуре Одесчины, что привело к пожару и перебоям с электроснабжением в городе.

