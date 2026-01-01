- Дата публикации
-
Украина
В новогоднюю ночь россияне ударили по Одессе — первые детали
Оккупанты выпустили по Одессе ударные беспилотники — в городе есть разрушения.
В новогоднюю ночь Одесса находилась под вражеской атакой.
О последствиях сообщил глава МВА Сергей Лысак.
«В новогоднюю ночь враг „поздравил“ Одессу несколькими волнами атак ударных БпЛА. В городе зафиксирован ряд чрезвычайных ситуаций: падение дронов и обломков, возгорание на объектах инфраструктуры, повреждение жилых домов», — отметил он.
Все пожары оперативно ликвидированы — работали спасатели, взрывотехники и коммунальные службы.
Ранее сообщалось, что российские войска ударили беспилотниками по энергетической инфраструктуре Одесчины, что привело к пожару и перебоям с электроснабжением в городе.