Украина
77
1 мин

Новогодняя ночь под обстрелами: российские дроны ударили по Харьковщине (фото)

В новогоднюю ночь российские войска атаковали Харьковскую область ударными дронами.

Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Последствия обстрела Харьковской области 1 января

в ночь на 1 января российские ударные дроны атаковали жилые районы Харьковщины, вызвав масштабные возгорания в частных и многоквартирных домах.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В Купянском районе огонь охватил частный дом, хозяйственную постройку и гараж в двух домовладениях. Общая площадь пожара достигла 110 квадратных метров.

В Чугуевском районе возгорания возникли в многоквартирном и частном домах.

Для ликвидации последствий ночных ударов были привлечены 40 сотрудников ГСЧС и восемь единиц техники.

Последствия обстрела Харьковской области 1 января

Напомним, в новогоднюю ночь Россия массированно атаковала Волынскую область дронами-камикадзе, целясь в критическую инфраструктуру региона.

77
