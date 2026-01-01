- Дата публикации
Новогодняя ночь под обстрелами: российские дроны ударили по Харьковщине (фото)
В новогоднюю ночь российские войска атаковали Харьковскую область ударными дронами.
в ночь на 1 января российские ударные дроны атаковали жилые районы Харьковщины, вызвав масштабные возгорания в частных и многоквартирных домах.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
В Купянском районе огонь охватил частный дом, хозяйственную постройку и гараж в двух домовладениях. Общая площадь пожара достигла 110 квадратных метров.
В Чугуевском районе возгорания возникли в многоквартирном и частном домах.
Для ликвидации последствий ночных ударов были привлечены 40 сотрудников ГСЧС и восемь единиц техники.
Напомним, в новогоднюю ночь Россия массированно атаковала Волынскую область дронами-камикадзе, целясь в критическую инфраструктуру региона.