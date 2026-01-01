Новогодняя ночь под обстрелами: российские дроны ударили по Харьковщине (фото)

Мытье волос иногда кажется настоящей рутиной: шампунь, кондиционер, смывание, укладка и все это в бесконечном повторении. Легко отложить «день мытья волос» на потом, но как понять, что вы уже слишком долго тянете с этим процессом, попробуем разобраться.