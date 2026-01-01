Как Новый год-2026 встретили в Нью-Йорке: спуск шара, конфетти и новый мэр (фото)

Празднование Нового года-2026 на Таймс-сквер в Нью-Йорке / © Associated Press

Нью-Йорк традиционно стал центром мировых новогодних празднований: тысячи людей собрались на Таймс-сквер, чтобы увидеть легендарный спуск хрустального шара. Несмотря на холодный порывистый ветер, толпа пела хиты Фрэнка Синатры. Эта ночь стала исторической для мегаполиса, ведь вместе с 2026 годом город получил нового мэра — Зограна Мамдани.

Об этом говорится в статье The New York Times.

Праздничная ночь в Нью-Йорке снова собрала людей со всего мира, даже несмотря на мороз и сильный ветер. 31 декабря тысячи желающих, несмотря на погоду, пришли на одно из самых известных ежегодных событий города — новогодний спуск шара на Таймс-сквер.

Это действо традиционно привлекает международную публику: гости надевают тематические очки, осыпаются конфетти и вместе поют Auld Lang Syne и New York, New York ровно в полночь. Даже холодные порывы ветра не остановили праздничное настроение.

«Здесь везде чувствуется свобода, так красиво: декорации, цвета, свет», — сказала 26-летняя Соен Ким, которая специально приехала из Южной Кореи, чтобы увидеть смену года.

В то же время за ярким праздником стоит колоссальная организационная работа. Спуск шара — это сложная логистическая операция для города, особенно для большого количества полицейских, которые отвечают за безопасность события.

«Будьте уверены, весь Департамент полиции Нью-Йорка будет работать в период с 31 декабря по 1 января. Это самое большое событие года», — заявила полицейский комиссар Джессика Тиш во время пресс-конференции во вторник.

Она уточнила, что точное количество привлеченных правоохранителей не разглашают, однако в этом году их больше, чем в прошлом, несмотря на отсутствие каких-либо подтвержденных угроз.

Празднование продолжалось в течение всего дня — как для организаторов и полиции, так и для самих гостей. Некоторые посетители приходили еще с утра, чтобы занять лучшие места на Таймс-сквер.

Для уроженца Нью-Йорка Ричарда Тонга это был особенный момент — раньше он никогда не встречал Новый год в этом знаковом месте. Пережитый недавно сердечный приступ заставил его переосмыслить приоритеты.

«Это меня встряхнуло и дало понять — это то, что стоит сделать хотя бы раз в жизни», — рассказал Тонг, который недавно завершил 21-летнюю службу в армии и вышел на пенсию.

Ограничения движения в Мидтауне начали действовать еще в 4:00: Седьмую авеню перекрыли для транспорта между 42-й и 48-й улицами, а поперечные улицы — между Шестой и Восьмой авеню.

К 16:00 зона перекрытий охватила значительную часть района, превратив центр города в пешеходное пространство, заполненное людьми, которые стремились попрощаться с 2025 годом.

«Честно говоря, это был год взлетов и падений, но в то же время я чувствую, что за этот год очень выросла, и мне не терпится увидеть, что принесет следующий», — поделилась 19-летняя Айслинн Фицпатрик из Денбери, штат Коннектикут.

Нынешняя новогодняя ночь имеет для Нью-Йорка дополнительное символическое значение: ровно в полночь Мамдани принял присягу мэра, завершив каденцию Эрика Адамса.

Адамс воспользовался пресс-конференцией во вторник, чтобы попрощаться с горожанами.

«Для меня было честью служить и большой ответственностью заботиться о безопасности и благополучии такого количества ньюйоркцев и бизнесов. Я благодарен за возможность служить этому городу», — сказал экс-мэр.

К слову, Рио-де-Жанейро завершило 2025 год историческим рекордом: пляж Копакабана официально признан местом крупнейшей новогодней вечеринки в мире по версии Книги рекордов Гиннеса. Грандиозное шоу «Ревейон-2026» собрало более 2,5 млн человек, которые наблюдали за 12-минутным фейерверком из 19 барж и световым перформансом 1200 дронов.