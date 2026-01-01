ТСН у соціальних мережах

Як Новий рік-2026 зустріли у Нью-Йорку: спуск кулі, конфеті та новий мер (фото)

Неймовірна атмосфера свободи та очікування змін панувала у Нью-Йорку під час зустрічі Нового року.

Ірина Лаб'як
Святкування Нового року-2026 на Таймс-сквер у Нью-Йорку

Святкування Нового року-2026 на Таймс-сквер у Нью-Йорку / © Associated Press

Нью-Йорк традиційно став центром світових новорічних святкувань: тисячі людей зібралися на Таймс-сквер, щоб побачити легендарний спуск кришталевої кулі. Попри холодний поривчастий вітер, натовп співав хіти Френка Сінатри. Ця ніч стала історичною для мегаполіса, адже разом із 2026 роком місто отримало нового мера — Зограна Мамдані.

Про це йдеться у статті The New York Times.

Святкова ніч у Нью-Йорку знову зібрала людей з усього світу, навіть попри мороз і сильний вітер. 31 грудня тисячі охочих, не зважаючи на погоду, прийшли на одну з найвідоміших щорічних подій міста — новорічний спуск кулі на Таймс-сквер.

Це дійство традиційно приваблює міжнародну публіку: гості надягають тематичні окуляри, обсипаються конфеті та разом співають Auld Lang Syne і New York, New York рівно опівночі. Навіть холодні пориви вітру не зупинили святковий настрій.

«Тут скрізь відчувається свобода. Так красиво: декорації, кольори, світло», — сказала 26-річна Соєн Кім, яка спеціально приїхала з Південної Кореї, щоб побачити зміну року.

Водночас за яскравим святом стоїть колосальна організаційна робота. Спуск кулі — це складна логістична операція для міста, особливо для великої кількості поліцейських, які відповідають за безпеку події.

«Будьте певні, весь Департамент поліції Нью-Йорка працюватиме в період від 31 грудня до 1 січня. Це найбільша подія року», — заявила поліцейська комісарка Джессіка Тіш під час пресконференції у вівторок.

Вона уточнила, що точну кількість залучених правоохоронців не розголошують, однак цього року їх більше, ніж торік, попри відсутність будь-яких підтверджених загроз.

Святкування тривало протягом усього дня — як для організаторів і поліції, так і для самих гостей. Деякі відвідувачі приходили ще зранку, аби зайняти найкращі місця на Таймс-сквер.

Для уродженця Нью-Йорка Річарда Тонга це був особливий момент — раніше він ніколи не зустрічав Новий рік у цьому знаковому місці. Пережитий нещодавно серцевий напад змусив його переосмислити пріоритети.

«Це мене струснуло і дало зрозуміти — це те, що варто зробити хоча б раз у житті», — розповів Тонг, який нещодавно завершив 21-річну службу в армії та вийшов на пенсію.

Обмеження руху в Мідтауні почали діяти ще о 4:00: Сьому авеню перекрили для транспорту між 42-ю та 48-ю вулицями, а поперечні вулиці — між Шостою та Восьмою авеню.

До 16:00 зона перекриттів охопила значну частину району, перетворивши центр міста на пішохідний простір, заповнений людьми, які прагнули попрощатися з 2025 роком.

«Чесно кажучи, це був рік злетів і падінь. Але водночас я відчуваю, що за цей рік дуже виросла, і мені не терпиться побачити, що принесе наступний», — поділилася 19-річна Айслінн Фіцпатрік з Денбері, штат Коннектикут.

Цьогорічна новорічна ніч має для Нью-Йорка додаткове символічне значення: рівно опівночі Мамдані склав присягу мера, завершивши каденцію Еріка Адамса.

Адамс скористався пресконференцією у вівторок, щоб попрощатися з містянами.

«Для мене було честю служити і великою відповідальністю піклуватися про безпеку та добробут такої кількості ньюйоркців і бізнесів. Я вдячний за можливість служити цьому місту», — сказав ексмер.

До слова, Ріо-де-Жанейро завершило 2025 рік історичним рекордом: пляж Копакабана офіційно визнано місцем найбільшої новорічної вечірки у світі за версією Книги рекордів Гіннеса. Грандіозне шоу «Ревейон-2026» зібрало понад 2,5 млн людей, які спостерігали за 12-хвилинним феєрверком із 19 барж та світловим перформансом 1200 дронів.

