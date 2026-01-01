Макрон в новогоднем обращении сделал анонс по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем новогоднем обращении анонсировал масштабную встречу союзников в Париже, где будут подтверждены новые обязательства по защите Украины.

Об этом сообщает France24.

Макрон заявил, что полномасштабная агрессия России против Украины и дальше является ключевым фактором нестабильности в Европе. По его словам, мир снова сталкивается с имперскими стремлениями и разрушением международного порядка, что заставляет европейские государства пересматривать подходы к собственной безопасности.

Президент Франции подчеркнул важность защиты суверенитета и свобод стран Европы, а также призвал ускорить развитие европейской обороны. Он отметил, что этот процесс уже запущен и получит новый толчок в 2026 году.

В частности, 6 января в Париже запланирована встреча европейских и партнерских государств, во время которой, по словам Макрона, должны быть взяты конкретные обязательства по поддержке Украины и достижению справедливого и долговременного мира в Европе.

Также он подчеркнул, что Франция сохраняет стойкость благодаря крепким институтам, эффективной государственной службе и сильным вооруженным силам, которые назвал одними из самых мощных в Европе.

Отдельно Макрон озвучил свои пожелания на новый год — единство, силу и независимость, подчеркнув, что именно сплоченность помогает преодолевать самые тяжелые вызовы и противостоять угрозам.

Кроме того, французский лидер заверил, что будет исполнять обязанности президента до завершения каденции в 2027 году и приложит максимум усилий, чтобы предстоящие президентские выборы во Франции состоялись без какого-либо внешнего вмешательства.

Напомним, накануне Макрон анонсировал на начало января саммит «коалиции решительных» в Париже. Встреча состоится по итогам переговоров с президентами Украины и США — Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Цель мероприятия — окончательно согласовать конкретные взносы стран-партнеров в гарантии безопасности для Украины, которые должны стать фундаментом для справедливого и прочного мира.