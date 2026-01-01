Украина вооружилась еще двумя комплексами Patriot: пять основных преимуществ этих систем ПВО

Два комплекса противовоздушной обороны Patriot / © Минобороны Украины

Реклама

Еще два комплекса противовоздушной обороны Patriot встали в защиту украинских городов и критической инфраструктуры. Как сообщал ранее Министр обороны Украины Денис Шмигаль, этого удалось добиться благодаря недавним договоренностям с правительством Германии.

Об этом сообщило Минобороны Украины на своем сайте.

Patriot — зенитный ракетный комплекс производства США. Это одна из самых совершенных систем ПВО в мире. Предназначен для уничтожения самолетов, крылатых и баллистических ракет. Patriot способен сбивать высокоскоростные и сложные цели, обеспечивая многослойную защиту для стратегических объектов и крупных городов.

Реклама

Основные преимущества Patriot

Универсальность. Комплекс уничтожает различные аэродинамические и баллистические цели, включая гиперзвуковые. Ракеты Patriot поражают гиперзвуковые ракеты Циркон и Кинжал, которые развивают скорости до 11 000 и до 16 000 км/ч соответственно.

Высокая эффективность. Сверхточный радар Patriot использует технологии, позволяющие одновременно обнаруживать и сопровождать разные цели. Ракеты комплекса Patriot (особенно версия PAC-3 MSE) имеют высокую точность, поражают цели прямой наводкой, что важно для защиты от баллистических ракет.

Многозадачность. Одна батарея Patriot одновременно обнаруживает до 100 целей, сопровождает до восьми целей.

Автоматичность. Возможность работать в автоматическом режиме позволяет Patriot мгновенно реагировать на угрозы, что важно для перехвата гиперзвуковых ракет.

Дальность и высота. Patriot поражает воздушные цели на высоте до 24 км и расстоянии до 160 км, закрывающих обширные территории.

В настоящее время комплексы ПВО Patriot защищают украинские города и критическую инфраструктуру. Снижают потери от вражеских ударов крылатыми и баллистическими ракетами по энергетике и гражданским объектам.

Отметим, 17 декабря Министр обороны Украины Денис Шмигаль рассказал о подписании ряда новых важных договоренностей с немецкими партнерами на сумму более 1,2 млрд. евро. В первую очередь благодаря договоренностям Президента Украины Владимира Зеленского и Канцлера ФРГ Фридриха Мерца в следующем году Германия обязалась выделить в поддержку Украины 11,5 млрд евро.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о присоединении Румынии и Хорватии к международной инициативе PURL (Procurement of United States Resources for Ukraine).

Программы PURL по закупке оружия Украине впервые присоединятся страны из-за пределов НАТО.