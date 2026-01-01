- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 195
- Время на прочтение
- 2 мин
На борту затонувшей "Большой медведицы" могли быть ядерные комплектующие: детали от "Милитарного"
Эксперт назвал вероятную причину секретности вокруг судна «Большая медведица».
На борту затонувшего судна Большой медведицы могли быть ядерные комплектующие.
Об этом заявил обозреватель портала «Милитарный» Вадим Кушников, передает телеканал «Мы-Украина».
«Мы можем сопоставить те данные и информацию, которые есть в открытых источниках, а именно сообщения разведки Южной Кореи о том, что сотрудничество между РФ и Северной Кореей усиливается и речь идет именно о технологиях, которые применяются для построения атомных подлодок», — отметил он.
Эксперт добавил, что Россия активно привлекала разведывательные суда в месте аварии, так что это «дает возможность делать определенные выводы».
Что предшествовало
Инцидент произошел 23 декабря 2024 года, примерно в 60 морских милях от испанского города Картахена. Судно внезапно потеряло ход и затонуло. Во время первичного осмотра обломков следователи обнаружили отверстие в корпусе, которое, по предварительным выводам, не характерно для технической аварии.
Испанские эксперты не исключают, что судно могло быть поражено внешним объектом, в том числе торпедой. Такая версия рассматривается как одна из ключевых, хотя официальных подтверждений еще нет.
В 2024 году СМИ писали, что на борту судна произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего возник крен. Четырнадцать членов экипажа корабля спасены и доставлены в порт Картахены, а двое считаются пропавшими без вести. «Белую Медведицу» называли «сухогрузом» и что он предназначен для эвакуации российских баз в сирийском Тартусе и Хмеймими.
Факт перевозки ядерных компонентов в Северную Корею, если он будет окончательно доказан, может означать грубое нарушение международных санкций, наложенных на КНДР, а также свидетельствовать о тайном военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном.
Аналитики отмечают: использование «теневого флота» позволяет России маскировать маршруты, грузы и конечных получателей, избегая контроля со стороны международных структур. Однако инцидент в Испании может стать переломным моментом, который привлечет внимание НАТО и ЕС к опасным перевозкам в Средиземном море.
Расследование продолжается, и его результаты могут иметь серьезные последствия не только для России и Северной Кореи, но и для всей системы глобальной безопасности.