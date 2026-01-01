На борту затонувшей "Большой медведицы" могли быть ядерные комплектующие: детали от "Милитарного"

Затонула «Большая медведица» / © скриншот с видео

На борту затонувшего судна Большой медведицы могли быть ядерные комплектующие.

Об этом заявил обозреватель портала «Милитарный» Вадим Кушников, передает телеканал «Мы-Украина».

«Мы можем сопоставить те данные и информацию, которые есть в открытых источниках, а именно сообщения разведки Южной Кореи о том, что сотрудничество между РФ и Северной Кореей усиливается и речь идет именно о технологиях, которые применяются для построения атомных подлодок», — отметил он.

Эксперт добавил, что Россия активно привлекала разведывательные суда в месте аварии, так что это «дает возможность делать определенные выводы».

Что предшествовало

Инцидент произошел 23 декабря 2024 года, примерно в 60 морских милях от испанского города Картахена. Судно внезапно потеряло ход и затонуло. Во время первичного осмотра обломков следователи обнаружили отверстие в корпусе, которое, по предварительным выводам, не характерно для технической аварии.

Испанские эксперты не исключают, что судно могло быть поражено внешним объектом, в том числе торпедой. Такая версия рассматривается как одна из ключевых, хотя официальных подтверждений еще нет.

В 2024 году СМИ писали, что на борту судна произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего возник крен. Четырнадцать членов экипажа корабля спасены и доставлены в порт Картахены, а двое считаются пропавшими без вести. «Белую Медведицу» называли «сухогрузом» и что он предназначен для эвакуации российских баз в сирийском Тартусе и Хмеймими.

Факт перевозки ядерных компонентов в Северную Корею, если он будет окончательно доказан, может означать грубое нарушение международных санкций, наложенных на КНДР, а также свидетельствовать о тайном военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном.

Аналитики отмечают: использование «теневого флота» позволяет России маскировать маршруты, грузы и конечных получателей, избегая контроля со стороны международных структур. Однако инцидент в Испании может стать переломным моментом, который привлечет внимание НАТО и ЕС к опасным перевозкам в Средиземном море.

Расследование продолжается, и его результаты могут иметь серьезные последствия не только для России и Северной Кореи, но и для всей системы глобальной безопасности.