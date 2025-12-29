- Дата публикации
Макрон анонсировал встречу «коалиции решительных» в Париже в начале января
Эмманюэль Макрон сообщил, что европейские лидеры вместе с президентами Украины и США обсуждают гарантии безопасности, которые должны стать основой справедливого и продолжительного мира.
Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил, что в начале января в Париже состоится заседание «коалиции решительных».
Об этом он написал в сети X.
Макрон отметил, что в воскресенье вечером вместе с несколькими европейскими лидерами принял участие в дискуссии с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. По его словам, после этого он провел отдельный разговор с Зеленским.
«Мы достигаем прогресса в гарантиях безопасности, которые будут ключевыми для построения справедливого и крепкого мира», — подчеркнул президент Франции.
Также Макрон подтвердил, что в начале января в Париже соберутся представители стран решительных коалиции.
«В начале января мы соберем страны „коалиции решительных“ в Париже, чтобы окончательно согласовать конкретный вклад каждой страны», — добавил он.
Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о «хорошем прогрессе», достигнутом на переговорах по Украине.
Мы ранее информировали, что Зеленский и Трамп провели телефонный разговор с лидерами Европы.