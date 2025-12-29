ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Политика
105
1 мин

Макрон анонсировал встречу «коалиции решительных» в Париже в начале января

Эмманюэль Макрон сообщил, что европейские лидеры вместе с президентами Украины и США обсуждают гарантии безопасности, которые должны стать основой справедливого и продолжительного мира.

Автор публикации
Игорь Бережанский
Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил, что в начале января в Париже состоится заседание «коалиции решительных».

Об этом он написал в сети X.

Макрон отметил, что в воскресенье вечером вместе с несколькими европейскими лидерами принял участие в дискуссии с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. По его словам, после этого он провел отдельный разговор с Зеленским.

«Мы достигаем прогресса в гарантиях безопасности, которые будут ключевыми для построения справедливого и крепкого мира», — подчеркнул президент Франции.

Также Макрон подтвердил, что в начале января в Париже соберутся представители стран решительных коалиции.

«В начале января мы соберем страны „коалиции решительных“ в Париже, чтобы окончательно согласовать конкретный вклад каждой страны», — добавил он.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о «хорошем прогрессе», достигнутом на переговорах по Украине.

Мы ранее информировали, что Зеленский и Трамп провели телефонный разговор с лидерами Европы.

