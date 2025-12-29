ТСН в социальных сетях

В клетчатом пальто и высоких сапогах: стильная внучка принцессы Маргарет посетила службу с отцом

Сын принцессы Маргарет Дэвид Армстронг-Джонс и его дочь леди Маргарита посетили вчера с королем Чарльзом воскресную службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме.

Ольга Кузьменко
Леди Маргарита Армстронг-Джонс

Леди Маргарита Армстронг-Джонс / © Getty Images

Королевская семья в полном составе сейчас находится на зимних каникулах в Норфолке, куда отправились еще на Рождество. По воскресеньям король и его родственники обычно посещают службу в церкви.

Леди Маргарита Армстронг-Джонс появилась и на рождественской службе, и вчера также побывала в церкви вместе со своим отцом Дэвидом Армстронг-Джонсом, 2-м графом Сноудоном.

Леди Маргарита Армстронг-Джонс с отцом Дэвидом Армстронг-Джонсом / © Getty Images

Леди Маргарита Армстронг-Джонс с отцом Дэвидом Армстронг-Джонсом / © Getty Images

Леди Маргарита надела клетчатое пальто из твида от Hannoh Wessel и шляпу, которую носила и на Рождество, а обута высокие кожаные черные сапоги на каблуках. Блондинка распустила волосы и сделала легкий макияж на лице, она улыбалась фотографам и с радостью приветствовала людей, которые пришли поздороваться с членами королевской семьи.

Леди Маргарита Армстронг-Джонс с отцом Дэвидом Армстронг-Джонсом и братом на Рождество / © Getty Images

Леди Маргарита Армстронг-Джонс с отцом Дэвидом Армстронг-Джонсом и братом на Рождество / © Getty Images

Напомним, службу также посетил Питер Филлипс и его невеста Харриет Сперлинг.

