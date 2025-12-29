- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 98
- Время на прочтение
- 1 мин
В клетчатом пальто и высоких сапогах: стильная внучка принцессы Маргарет посетила службу с отцом
Сын принцессы Маргарет Дэвид Армстронг-Джонс и его дочь леди Маргарита посетили вчера с королем Чарльзом воскресную службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме.
Королевская семья в полном составе сейчас находится на зимних каникулах в Норфолке, куда отправились еще на Рождество. По воскресеньям король и его родственники обычно посещают службу в церкви.
Леди Маргарита Армстронг-Джонс появилась и на рождественской службе, и вчера также побывала в церкви вместе со своим отцом Дэвидом Армстронг-Джонсом, 2-м графом Сноудоном.
Леди Маргарита надела клетчатое пальто из твида от Hannoh Wessel и шляпу, которую носила и на Рождество, а обута высокие кожаные черные сапоги на каблуках. Блондинка распустила волосы и сделала легкий макияж на лице, она улыбалась фотографам и с радостью приветствовала людей, которые пришли поздороваться с членами королевской семьи.
Напомним, службу также посетил Питер Филлипс и его невеста Харриет Сперлинг.