- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 137
- Час на прочитання
- 1 хв
У картатому пальті та високих чоботях: стильна онучка принцеси Маргарет відвідала службу з батьком
Син принцеси Маргарет Девід Армстронг-Джонс та його дочка леді Маргарита відвідали вчора з королем Чарльзом недільну службу у церкві Святої Марії Магдалини у Сандрінгемі.
Королівська родина у повному складі зараз перебуває на зимових канікулах у Норфолку, куди вирушили ще на Різдво. У неділю король та його родичі зазвичай відвідують службу у церкві.
Леді Маргарита Армстронг-Джонс з’явилася і на різдвяній службі, і вчора також побувала у церкві разом зі своїм батьком Девідом Армстронг-Джонсом, 2-м графом Сноудоном.
Леді Маргарита одягла картате пальто з твіду від Hannoh Wessel і капелюх, який носила і на Різдво, а взула високі шкіряні чорні чоботи на підборах. Блондинка розпустила волосся і зробила легкий макіяж на обличчі, вона усміхалася фотографам і з радістю вітала людей, які прийшли привітатись із членами королівської родини.
Нагадаємо, службу також відвідав Пітер Філліпс та його наречена Гаррієт Сперлінг.