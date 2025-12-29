У картатому пальті та високих чоботях: стильна онучка принцеси Маргарет відвідала службу з батьком

Леді Маргарита Армстронг-Джонс / © Getty Images

Королівська родина у повному складі зараз перебуває на зимових канікулах у Норфолку, куди вирушили ще на Різдво. У неділю король та його родичі зазвичай відвідують службу у церкві.

Леді Маргарита Армстронг-Джонс з’явилася і на різдвяній службі, і вчора також побувала у церкві разом зі своїм батьком Девідом Армстронг-Джонсом, 2-м графом Сноудоном.

Леді Маргарита Армстронг-Джонс з батьком Девідом Армстронг-Джонсом / © Getty Images

Леді Маргарита одягла картате пальто з твіду від Hannoh Wessel і капелюх, який носила і на Різдво, а взула високі шкіряні чорні чоботи на підборах. Блондинка розпустила волосся і зробила легкий макіяж на обличчі, вона усміхалася фотографам і з радістю вітала людей, які прийшли привітатись із членами королівської родини.

Леді Маргарита Армстронг-Джонс з батьком Девідом Армстронг-Джонсом і братом на Різдво / © Getty Images

Нагадаємо, службу також відвідав Пітер Філліпс та його наречена Гаррієт Сперлінг.