Суспільство
137
1 хв

У картатому пальті та високих чоботях: стильна онучка принцеси Маргарет відвідала службу з батьком

Син принцеси Маргарет Девід Армстронг-Джонс та його дочка леді Маргарита відвідали вчора з королем Чарльзом недільну службу у церкві Святої Марії Магдалини у Сандрінгемі.

Ольга Кузьменко
Леді Маргарита Армстронг-Джонс

Леді Маргарита Армстронг-Джонс / © Getty Images

Королівська родина у повному складі зараз перебуває на зимових канікулах у Норфолку, куди вирушили ще на Різдво. У неділю король та його родичі зазвичай відвідують службу у церкві.

Леді Маргарита Армстронг-Джонс з’явилася і на різдвяній службі, і вчора також побувала у церкві разом зі своїм батьком Девідом Армстронг-Джонсом, 2-м графом Сноудоном.

Леді Маргарита Армстронг-Джонс з батьком Девідом Армстронг-Джонсом / © Getty Images

Леді Маргарита Армстронг-Джонс з батьком Девідом Армстронг-Джонсом / © Getty Images

Леді Маргарита одягла картате пальто з твіду від Hannoh Wessel і капелюх, який носила і на Різдво, а взула високі шкіряні чорні чоботи на підборах. Блондинка розпустила волосся і зробила легкий макіяж на обличчі, вона усміхалася фотографам і з радістю вітала людей, які прийшли привітатись із членами королівської родини.

Леді Маргарита Армстронг-Джонс з батьком Девідом Армстронг-Джонсом і братом на Різдво / © Getty Images

Леді Маргарита Армстронг-Джонс з батьком Девідом Армстронг-Джонсом і братом на Різдво / © Getty Images

Нагадаємо, службу також відвідав Пітер Філліпс та його наречена Гаррієт Сперлінг.

