Канікули в Сандрінгемі: колишня помічниця королеви Єлизавети II розповіла, як їх зазвичай проводить королівська родина

Принц і принцеса Уельські з дітьми в Сандрінгемі / © Getty Images

Принц і принцеса Уельські зупиняються у своєму заміському будинку Анмер-голі, неподалік, а інші члени королівської родини розміщуються в просторому заміському будинку монарха з 29 спальнями.

Зазвичай у цей святковий період «у будинку панує пожвавлення, і мені подобається чути, як діти бігають, сміються та граються. З ялинкою та всіма різдвяними прикрасами все має чарівний вигляд», написала Анджела Келлі у своїх мемуарах «Інша сторона медалі: Королева, комод та гардероб».

Анджела Келлі та королева Єлизавета II / © Getty Images

Анджела Келлі була правою рукою покійної королеви Єлизавети II і навіть допомагала їй розношувати туфлі. Вона супроводжувала покійну королеву до Сандрінгему багато разів на Різдво і поділилася унікальними спостереженнями про різдвяний період, починаючи з культової прогулянки до церкви Святої Марії Магдалини і закінчуючи їхнім поверненням до Лондона в січні чи лютому.

«Як і Балморал у Шотландії, Сандрінгем призначений для відпочинку, хоча час, проведений у будь-якому з цих будинків, не завжди розслаблює, оскільки там багато справ та заходів, які потрібно відвідати», — написала Келлі. «Королева так само зайнята, як і в Лондоні, але їй потрібно приймати більше гостей», — цитує її marieclaire.com.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Якщо ви думали, що принц Вільям і принцеса Кейт проводять різдвяні канікули, поїдаючи шкідливу їжу і дивлячись усяку нісенітницю, ви помиляєтеся. Щодня вони проводять мисливські вечірки, а протягом тижня — численні вечері, прогулянки з собаками та святкові сімейні зустрічі. «За один день вони можуть змінити кілька вбрань — до п’яти чи навіть семи», — розповіла Келлі.

Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

Попри непередбачувану погоду багато заходів проводяться незалежно від цього, тому гостям необхідно відповідним чином підготуватися. Келлі написала, що погода «на околицях Сандрінгема може змінюватися дуже швидко. Сьогодні може бути чудова погода, а завтра мороз».