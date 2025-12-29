У вбранні кольору індиго і з квіткою на голові: фотографи зазнімкували японську принцеса Како у день її народження

Принцеса Како / © Getty Images

Сьогодні, 29 грудня, принцеса Како святкує свій день народження. Їй виповнився 31 рік. Фотографи зазнімкували її в автомобілі, коли вона зібралася їхати на зустріч з імператором в Імператорському палаці в Токіо. Її величність була у чудовому настрої і, побачивши папараці, мило їм усміхнулася і помахала рукою.

Для свого виходу вона обрала яскравий ансамбль. На ній було вбрання кольору індиго. Голову принцеса прикрасила синім обідком з великою 3D-квіткою. У вухах у неї були перлинні сережки, а на шиї — намисто із золотом і перлами. Ніжний макіяж із персиковими акцентами завершили лук японської принцеси.

Нагадаємо, принцеса Како у синій сукні з плісуванням з’явилася на церемонії закриття національного спортивного фестивалю Японських ігор.