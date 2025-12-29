Globe Soccer Awards-2025: названо ім'я найкращого футболіста світу

Усман Дембеле / © Associated Press

У неділю, 28 грудня, в Дубаї відбулася урочиста церемонія нагородження премії Globe Soccer Awards, під час якої було вручено призи найкращим у світовому футболі.

Володарем нагороди найкращому футболісту 2025 року став французький вінгер ПСЖ Усман Дембеле.

У боротьбі за почесний приз він випередив таких гравців, як Ламін Ямаль з "Барселони" та Гаррі Кейн із "Баварії", а також єдиного воротаря у cписку, експартнера за ПСЖ Джанлуїджі Доннарумму.

Зазначимо, що цього року Усман зібрав усі найбільші особисті нагороди у світовому футболі: він також став володарем "Золотого м'яча" та найкращим грвцем світу за версією ФІФА.

Переможці головних номінацій Globe Soccer Awards-2025:

Найкращий футболіст: Усман Дембеле (ПСЖ / Франція)

Найкраща футболістка: Айтана Бонматі ("Барселона" / Іспанія)

Найкращий чоловічий клуб: ПСЖ

Найкращий жіночий клуб: "Барселона"

Найкращий півзахисник: Вітінья (ПСЖ / Португалія)

Найкращий форвард: Ламін Ямаль ("Барселона" / Іспанія)

Найкращий молодий гравець: Дезіре Дуе (ПСЖ / Франція)

Премія Дієго Марадони: Ламін Ямаль ("Барселона" / Іспанія)