- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 115
- Час на прочитання
- 1 хв
Globe Soccer Awards-2025: названо ім'я найкращого футболіста світу
Почесний приз отримав Усман Дембеле.
У неділю, 28 грудня, в Дубаї відбулася урочиста церемонія нагородження премії Globe Soccer Awards, під час якої було вручено призи найкращим у світовому футболі.
Володарем нагороди найкращому футболісту 2025 року став французький вінгер ПСЖ Усман Дембеле.
У боротьбі за почесний приз він випередив таких гравців, як Ламін Ямаль з "Барселони" та Гаррі Кейн із "Баварії", а також єдиного воротаря у cписку, експартнера за ПСЖ Джанлуїджі Доннарумму.
Зазначимо, що цього року Усман зібрав усі найбільші особисті нагороди у світовому футболі: він також став володарем "Золотого м'яча" та найкращим грвцем світу за версією ФІФА.
Переможці головних номінацій Globe Soccer Awards-2025:
Найкращий футболіст: Усман Дембеле (ПСЖ / Франція)
Найкраща футболістка: Айтана Бонматі ("Барселона" / Іспанія)
Найкращий чоловічий клуб: ПСЖ
Найкращий жіночий клуб: "Барселона"
Найкращий півзахисник: Вітінья (ПСЖ / Португалія)
Найкращий форвард: Ламін Ямаль ("Барселона" / Іспанія)
Найкращий молодий гравець: Дезіре Дуе (ПСЖ / Франція)
Премія Дієго Марадони: Ламін Ямаль ("Барселона" / Іспанія)