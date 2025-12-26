ТСН у соціальних мережах

Проспорт
146
1 хв

"Шахтар" увійшов до топ-100 клубів світу за вартістю складу: хто очолює рейтинг

Перше місце в списку посів мадридський "Реал".

Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Портал Transfermarkt опублікував рейтинг футбольних клубів світу за трансферною вартістю складів, у якому знайшлося місце і донецькому "Шахтарю".

"Гірники" розташувалися в списку на 70-му місці із сумарною вартістю складу 163,3 мільйона євро.

Очолює рейтинг мадридський "Реал". Сумарна вартість футболістів іспанського гранда становить 1,38 мільярда євро.

На другій позиції йде лондонський "Арсенал" (1,29 млрд євро), на третьому – "Манчестер Сіті" (1,19 млрд євро).

Топ-10 клубів світу за вартістю складу:

1. "Реал" Мадрид (Іспанія) – 1,38 млрд євро

2. "Арсенал" (Англія) – 1,29 млрд євро

3. "Манчестер Сіті" (Англія) – 1,19 млрд євро

4. ПСЖ (Франція) – 1,19 млрд євро

5. "Челсі" (Англія) – 1,18 млрд євро

6. "Барселона" (Іспанія) – 1,12 млрд євро

7. "Ліверпуль" (Англія) – 1,04 млрд євро

8. "Баварія" (Німеччина) – 980,65 млн євро

9. "Тоттенгем" (Англія) – 878,5 млн євро

10. "Манчестер Юнайтед" (Англія) – 878,5 млн євро

Нагадаємо, "Шахтар" вирушив на зимову паузу на другому місці в УПЛ. "Гірники" мають однакову кількість очок з лідером чемпіонату ЛНЗ (по 35), але саме черкаський клуб став "зимовим чемпіоном", оскільки має перевагу над донеччанами завдяки перемозі (4:1) в очній зустрічі.

Також підопічні Арди Турана пробилися до 1/8 фіналу Ліги конференцій.

