Гімнаст Ковтун розповів, як ставиться до хейту від українців через зміну громадянства

Ілля Ковтун / © Associated Press

Реклама

Срібний призер Олімпійських ігор-2024 в Парижі у спортивній гімнастиці Ілля Ковтун відповів, що думає про критику з боку українців через його рішення змінити громадянство на хорватське.

22-річного уродженця Черкас цитує видання net.hr.

"Реакція на мій переїзд з України була різною: була трохи нормальною, була трохи негативною. Це все зрозуміло, враховуючи ситуацію в моїй країні. Я це приймаю, для мене все нормально. Ми хотіли залишитися нормальними людьми – і ми ними залишилися", – сказав Ковтун.

Реклама

Гімнаст поділився, що його чудово прийняли в Осієку, де він зараз живе. Також він додав, що продовжує співпрацю зі своєю тренеркою Іриною Горбачовою, яка також змінила спортивне громадянство з українського на хорватське.

"Мені було легше вивчити мову, тому що я молодший, тренерці тут було трохи складніше, але все добре. Як і раніше, ми тепер працюємо разом і плануємо наше спортивне життя разом, тож я можу сказати, що все чудово. Я дуже радий, тому що мене дуже добре прийняли, починаючи із залу і закінчуючи людьми в місті", – розповів Ілля.

Сама Горбачева також висловилася про зміну спортивного громадянства.

"Подорож була зовсім нелегкою, але ми ухвалили рішення і повинні були подолати всі труднощі. Ми прийняли виклик, життя нас сильно било, але ми намагалися з усіх сил. Це було непросто, наслідки відчуваються досі, але ми намагаємося справлятися", – заявила вона.

Реклама

Зазначимо, що перед тим, як почати виступати за хорватську збірну, Ковтун повинен буде відбути "карантин". Очікується, що це станеться не раніше 2026 року.

Зазначимо, що Ковтун та Горбачева весь 2024 рік готувались до змагань у Хорватії. Спортсмен не повертався до України після Олімпіади в Парижі.

Нагадаємо, Ковтун на Олімпіаді-2024 виборов "срібло" у вправах на паралельних брусах. Це його перша олімпійська медаль у кар'єрі. Також він двічі ставав четвертим на Іграх у Парижі – у вільних вправах та в особистому багатоборстві. Крім того, Ілля посів п'яте місце у складі збірної України у командному багатоборстві.